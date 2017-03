Politik Schnaittenbach

06.03.2017

Der CSU-Ortsverband Schnaittenbach geht mit einem eingespielten Team in die kommenden Jahre. Bei der Hauptversammlung wurde Vorsitzender Marcus Eichenmüller einstimmig im Amt bestätigt.

Wiedergewählt wurden auch seine bisherigen Stellvertreter, die Stadträte Stefan Hirsch und Christian Müller, hinzu kommt Matthias Rackwitz. Auch Schriftführer Markus Nagler und Schatzmeister Josef Götz bleiben im Amt.Marcus Eichenmüller betonte den politischen wie gesellschaftlichen Stellenwert der CSU in der Stadt. Die seit 2012 stetig steigende Mitgliederzahl bestätige die Verankerung in der Mitte der Gesellschaft ebenso wie die stark besuchten Veranstaltungen, etwa der Jubiläumsabend zum 70-jährigen Bestehen mit Festredner Thomas Goppel. Auch CSU-Termine wie das Bockbierfest, das Feierabendseidl oder auch die Neuauflage des Kinderfaschings bewiesen dies eindrucksvoll.Das politische Geschehen stellte Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kraus in den Mittelpunkt. Sie zog ein positives Fazit über die Arbeit im Stadtrat und hob dabei vor allem den Abbau städtischer Verbindlichkeiten hervor, der in erster Linie der Vorbereitung durch die Stadtspitze und die Verwaltung zu verdanken sei.Bürgermeister Josef Reindl dankte der CSU-Fraktion für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Stadtrat. Gleichzeitig bemängelte er fehlende Entscheidungsfreudigkeit und häufige passive Mitarbeit mancher Stadträte anderer Parteien. Gerade im Hinblick auf die hervorragende Vorarbeit, die die Stadtverwaltung leiste, würde er sich in vielen Fällen mehr Mut zur Entscheidung wünschen.Landtagsabgeordneter Harald Schwartz lobte die Geschlossenheit des Ortsverbands und machte deutlich, wie wichtig die Arbeit der CSU in den kommenden Monaten ist. Vor der Union stünden große Aufgaben, wolle man auch nach der Bundestagswahl die Kanzlerin stellen. "Einen Kanzler Martin Schulz, eine Außenministerin Claudia Roth oder eine Finanzministerin Sarah Wagenknecht gilt es unbedingt zu verhindern", sagte er.Dafür müsse die CSU weiterhin ihre Kernkompetenzen Wirtschaft, Sicherheit und Kultur klar nach außen hin vertreten. Gerade beim Blick auf andere Gebiete Deutschlands lebe man im Landkreis Amberg-Sulzbach im "Tal der Glücklichen" - daran habe die CSU einen entscheidenden Anteil.Marcus Eichenmüller wies auf Termine des Ortsverbandes hin. Beim Josefi-Stammtisch am Sonntag, 19. März, spricht Landrat Richard Reisinger zu aktuellen kommunalpolitischen Themen, während beim Bockbierfest am Samstag, 25. März, das Gesellige im Mittelpunkt steht. Bei den Bürgergesprächen in Schnaittenbach, Kemnath und Holzhammer geht es um die Kommunalpolitik, doch auch die Bundestagswahl soll dabei eine Rolle spielen.