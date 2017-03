Politik Schnaittenbach

03.03.2017

9

0 03.03.2017

Sie hat vor zwei Jahren in Schnaittenbach die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten gegründet. Nun stellte sich Vanessa Pirke aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Ihre Nachfolgerin an der Spitze der Gruppierung ist die 23-jährige Medizintechnik-Studentin Sarah Dobmeier.

Ein Zwei-Jahres-Plan

Starke Stütze

Vorstand Vorsitzende: Sarah Dobmeier Stellvertreterin: Vanessa Hausner



Schriftführerin: Julia Dagner



Beisitzer: Matthias Weigert, Daniel Hutzler, Vanessa Pirke, Verena Pürner und Fabian Dobmeier (ads)

Bei der Jahreshauptversammlung würdigte Sarah Dobmeier das Engagement der scheidenden Vorsitzenden Vanessa Pirke in den zurückliegenden zwei Jahren. Sie habe die Juso-AG mit gegründet und gleich Verantwortung als Vorsitzende übernommen. Pirke habe durch verschiedene Aktionen mit dazu beigetragen, dass die Jusos eine feste Größe im SPD-Ortsverein seien und sich im gesamten Stadtgebiet etabliert hätten.Dobmeier kündigte an, bei einem Treffen mit allen Schnaittenbacher Jusos einen Zwei-Jahres-Plan aufzustellen. Bewährte Aktionen wolle man fortführen und Neues anbieten. "Ziel ist es, junge Leute für die SPD anzusprechen und zum Mitmachen zu bewegen. Wir müssen mehr Junge mit einbinden und ehrenamtliche Jugendarbeit mehr wertschätzen", betonte die neue Vorsitzende. Geplant sind regelmäßige Besuche von Unternehmen und Einrichtungen, um Kontakte zu knüpfen. Junge, kommunalpolitische Themen wolle man sozialdemokratisch besetzen. Bei den Bundestagswahlen wollen die Jusos für eine hohe Wahlbeteiligung bei Erstwählern und jungen Erwachsenen werben. "Gerade in diesen postfaktischen Zeiten gilt es, die Demokratie zu stärken. Wir wollen aufklären und einen Beitrag dazu leisten, dass rechte Stammtisch-Parolen bei uns nicht mehrheitsfähig werden", meinte die neue Vorsitzende.2. Vorsitzende Vanessa Hausner ließ die zurückliegenden Veranstaltungen Revue passieren. Sie erinnerte unter anderem an die Wasserballaktion vor dem Naturbad, einen Infostand und an die Besuche im Seniorenheim oder im Schülercafé an der Schule. Man unterstützte die Stadt- und Pfarrbücherei und die Mittagsbetreuung an der Schule, half dem Ortsverein beim Kinderfest. Besonders hob Hausner die Tagesskifahrt nach Scheffau hervor.Stellvertretender Bürgermeister Uwe Bergmann war voll des Lobes für die Juso-AG: "Wer die Werte Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit durchsetzen will, hat bei den Jusos ein Zuhause." Sie seien "eine der größten und traditionsreichsten politischen Jugendorganisationen Europas". Vor Ort habe sich die Juso-AG gut eingebracht, durch vielfältige Aktionen Präsenz gezeigt und sich eingemischt.Fraktionsvorsitzender Georg Dobmeier ermunterte die Jusos, sich weiterhin am politischen und sozialen Leben in Schnaittenbach und den Ortsteilen zu beteiligen. Es gebe in der Kommunalpolitik für Jugendliche und junge Erwachsene immer Ansatzpunkte, sich einzubringen und so Verbesserungen zu erreichen. Angesichts der hohen Sympathiewerte für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz sah Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl neues Potenzial für die Jusos. Schulz sorge für Politisierung bei den Wählern und begeistere vor allem auch junge Menschen.Juso-Kreisvorsitzender Lukas Stollner unterstrich, dass sich die sehr aktive Juso-Arbeitsgemeinschaft in Schnaittenbach zu einer starken Stütze des Kreisverbands entwickelt habe. Die Jusos setzten sich weiterhin für gleichwertige Lebensbedingungen im ganzen Land ein, angefangen vom ÖPNV über die Breitbandversorgung bis hin zur öffentlichen Sicherheit durch eine Verstärkung der Polizeistellen in der Region.