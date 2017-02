Politik Schnaittenbach

13.02.2017

Lawinengefahr am Schnaittenbacher Kindergarten St. Vitus! Der Grund ist die glatte Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ein Schneefanggitter soll Abhilfe schaffen.

Der Bauausschuss des Stadtrats besichtigte die Situation am städtischen Kindergarten, an dem auf der Dachsüdseite eine PV-Anlage verbaut ist.Zum Schutz der Kinder vor Dachlawinen ist die Nordseite bereits abgesperrt, ein Schneefanggitter entlang der gesamten Trauflänge ist vonnöten. Ein solches Gitter sollte auch am Eingangsbereich des Gebäudes angebracht werden, befanden die Ausschussmitglieder. Die Gesamtkosten betragen rund 3000 Euro. Das Vorhaben fand Zustimmung.Auch ein Antrag auf Nutzungsänderung für den Hort ging durch. Nach Wunsch der Kindergartenleitung soll ein Besprechungsraum im Obergeschoss komplett als Schlafraum für die Kinder genutzt werden. Im Gegenzug zieht das Konferenzzimmer in den bisherigen Lagerraum im Obergeschoss. Die Stadt als Sachaufwandsträger des Kindergartens hatte selbst die Nutzungsänderung beantragt. Erforderlich ist noch eine Überarbeitung des Brandschutzkonzepts durch einen Sachverständigen. Bauliche Veränderungen sind nicht erforderlich, ließ Bürgermeister Josef Reindl wissen. Der Bauausschuss ermächtigte die Verwaltung, die für die Nutzungsänderung erforderlichen Schritte zu unternehmen.Für die kleinsten Schnaittenbacher tätig wurde der Bauausschuss auch, als er den Spielplatz Brödlasfurt besichtigte. Die Anlage soll aufgewertet werden, darauf hatte sich der Stadtrat bereits bei seiner Klausurtagung im vergangenen Jahr verständigt. Moderne Spielgeräte sollen den Spielplatz attraktiver, aber auch sicherer machen. Denn bei einer Überprüfung war ein Pilzbefall an der Holzschaukel festgestellt worden. Da ohnehin Balken ausgetauscht werden müssten, könnte man gleich eine neue, moderne Schaukelkombination installieren, war die Überlegung des Ausschusses vor Ort. Gedacht wurde da an eine sogenannte Vogelnestschaukel, an einen Kletterkamin oder eine Seilringschaukel - die Kosten würden sich je nach Ausführung zwischen 4000 und 5500 Euro belaufen. Durchaus möglich wären auch noch zusätzliche Spielgeräte auf dem relativ großen Gelände, fand das Gremium. Angedacht wurden ein Sitzkarussell aus Edelstahl oder ein Federbalancierbalken. Ein kleines Fußballfeld mit Toren wohl eher nicht wegen der Hanglage. Fest steht aber: Der Spielplatz bekommt neue Spielgeräte.Ein weiterer Schaukasten wird im Durchgang am alten Rathaus zum Kräutergarten angebracht. Dies hatte der Arbeitskreis Heimat und Kultur beantragt, wobei Größe und Bauweise den bereits vorhandenen Kästen entsprechen sollen. Inhaltlich soll der Schaukasten über die Themen Goldene Straße und Verbotene Straße informieren. Der Ankauf des Schaukastens soll über das Budget des Arbeitskreises Heimat und Kultur erfolgen. Der Ausschuss stimmte zu.Der SV Kemnath möchte eine Nutzungsänderung der bisherigen Teeküche im Vereinsheim zu einer Gaststätte mit maximal 50 Plätzen. Eigentümerin des Gebäudes ist die Stadt. Da keine besonderen Anforderungen bezüglich Brandschutz vorliegen, hatte der Bauausschuss keinerlei Einwände. Die Kosten für das Antragsverfahren sind vom SV Kemnath zu tragen.