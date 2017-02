Politik Schnaittenbach

17.02.2017

0

0 17.02.2017

Die Grund- und Mittelschule Schnaittenbach soll Außensportanlagen erhalten. Reicht hier eine kleine Lösung, wie sie im Bauausschuss angedacht worden war? Über diese Frage diskutierte der Stadtrat in seiner Sitzung.

"Nicht der letzte Nagel"

Fehlbetrag von 2167 Euro

Die Außensportanlage der Schule ist schon lange Zeit Thema in den kommunalen Gremien. Der Standort sollte ursprünglich beim Bürgerwaldspielplatz sein. Bei der Klausurtagung im Herbst 2016 hatte dann Marcus Eichermüller (CSU) eine neue Variante, nämlich beim Schulgebäude, aufs Tapet gebracht, die sogenannte "kleine Lösung". Schulleiterin Michaela Bergmann war im Zuhörerraum, als der Stadtrat darüber debattierte.Nachdem die Verwaltung bereits Angebote eingeholt hatte, ging es nun im Wesentlichen darum zu klären, ob es für die planerischen Vorarbeiten und die Überwachung der Bauausführung erforderlich ist, ein Architekturbüro einzuschalten, oder das technische Bauamt dazu in der Lage ist. Bekanntlich soll auf dem Areal der Schule ein Allwetterplatz mit einer 50-Meter-Laufbahn entstehen. Die bislang genannten Kosten in Höhe von rund 138 000 Euro sind laut Bürgermeister Josef Reindl nur "eine grobe Richtschnur". Um diese Summe einzuhalten, müsse der Untergrund schon vorbereitet sein. Er ließ durchklingen, dass es wohl dabei nicht bleiben werde. "Es soll auch heute nicht der letzte Nagel gemacht werden", sagte Josef Reindl zu dem Vorhaben, dazu seien noch diverse Gespräche notwendig.Geschlossen plädierte der Stadtrat dafür zu versuchen, die Maßnahme an einen Generalunternehmer zu vergeben, der Planung und komplette Fertigstellung übernimmt. Die Stadt Schnaittenbach selbst übt in diesem Fall dann nur die Bauherrentätigkeit, will heißen die Überwachung der Maßnahme, aus. Die Verwaltung soll nun Vergleichsangebote einholen. Erst nach Verabschiedung des Haushalts (wohl im Mai) soll dann mit der Ausschreibung begonnen werden. Wenn es keine Probleme gibt, könnte die Schule noch im Kalenderjahr 2017 eine Sportanlage haben. Aber sicher ist das derzeit offenbar nicht.Die Bundestagswahl im Herbst wirft auch in Schnaittenbach ihre Schatten voraus. In der Stadtratssitzung ging es um die Neuregelung der Wahlhelferentschädigung. Bisher war es so, dass nach der Landeswahlordnung den Mitgliedern der Wahlvorstände ein Erfrischungsgeld gewährt werden konnte - die Stadt Schnaittenbach hat das auch so gehalten. Bei der Landtags- und Bundestagswahl 2013 erhielten die Wahlhelfer, die im öffentlichen Dienst beschäftigt waren und von ihren Dienstherren einen Tag Dienstbefreiung für ihren Einsatz erhalten haben, 15 Euro, für alle übrigen gab es 25 Euro. Diese Unterscheidung soll jetzt wegfallen, ohnehin ist es nicht mehr so einfach Wahlhelfer zu finden. Noch dazu steht zwischen 2017 und 2020 jedes Jahr mindestens ein Urnengang an. Der Stadtrat beschloss, beginnend mit der Bundestagswahl im diesem Herbst, eine einheitliche Wahlhelferentschädigung in Höhe von 30 Euro zu zahlen.Als Kommandanten sind Berthold Heindl und Christian Heindl bereits gewählt, jetzt wurden die beiden Führungskräfte der Feuerwehr Neuersdorf vom Stadtrat offiziell in ihren Ämtern bestätigt.Mit einem ungedeckten Fehlbetrag von 2167 Euro nach dem Schuljahr 2015/16 wartete die Arbeiterwohlfahrt (AWO) bei der Mittagsbetreuung an der Grundschule Schnaittenbach auf. Dem Stadtrat lag nun ein Antrag auf Übernahme der Summe vor. Insgesamt hatten sich die Ausgaben für die Betreuung auf 20 557 Euro belaufen. Darin enthalten sind Personal- und Verwaltungskosten, Sachaufwand, Verbrauch und Versicherung. Von der Regierung der Oberpfalz erhielt die AWO Zuschüsse in Höhe von 12 323 Euro. Die Elternbeiträge ergaben 6067 Euro.Der Stadtrat einigte sich, den Restbetrag zu übernehmen. Ganz ohne Diskussion ging das aber nicht ab. Gerald Dagner rief in Erinnerung, dass durchaus Einsparpotenzial vorhanden sei. Die Anmeldegepflogenheiten der Eltern für die Mittagsbetreuung seien zu überdenken.