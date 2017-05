Politik Schnaittenbach

01.05.2017

3

0 01.05.2017

Zur Halbzeit der Wahlperiode sieht Landrat Richard Reisinger den Landkreis in einer guten Verfassung. Bei der Schnaittenbacher CSU sprach er zudem über künftige Aufgaben.

So sei der Unterhalt der Krankenhäuser immer wieder eine Herausforderung, wobei Reisinger eine Differenzierung zwischen Städten und ländlichen Regionen anmahnte. "Eine älter werdende Bevölkerung wird mehr stationäres Angebot benötigen", stellte er fest und ergänzte, dass die demografische Situation auf dem Land eine andere sei als in den Städten. Weniger Sorgen macht dem Kreischef der leichte Bevölkerungsrückgang: "Wir können mit weniger Menschen leben, aber die Zusammensetzung muss stimmen."Beim Thema Flüchtlinge lobte Reisinger das Engagement vieler Ehrenamtlicher bei der Integration. Gute Voraussetzungen für deren Gelingen sah er bei einer Gruppe von 25 Flüchtlingen, die sich selbst Beschäftigung gesucht hätten, wohl wissend, dass dabei die Sozialleistungen gekürzt werden.Von den 2,7 Millionen Euro, die in den vergangenen Jahren in die Ertüchtigung der Wertstoffhöfe im Landkreis geflossen seien, habe auch Schnaittenbach profitiert. Erneut brach Reisinger eine Lanze für das Bringsystem bei den Wertstoffhöfen, das niedrige Gebühren zur Folge habe. Hier merkte Bürgermeister Josef Reindl an, dass er sehr oft Lob für das freundliche und hilfsbereite Personal auf dem Wertstoffhof erfahren habe. Das wolle er gern an den Landrat weitergeben. Ferner bat Reindl darum, die Kreisstraßen AS 19 und AS 32 im innerörtlichen Bereich in die Sanierungsmaßnahmen mit aufzunehmen.