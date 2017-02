Politik Schnaittenbach

14.02.2017

Wenn Häuser wie Pilze aus dem Boden schießen, wird das gerne als Parameter für das Wachstum einer Kommune angesehen. "Erfreuliche Bautätigkeit" bilanzierte Bürgermeister Josef Reindl bei der Sitzung des Schnaittenbacher Bauausschusses - ein gutes Zeichen.

Geänderte Nutzung

In Klausur diskutiert

20 mal 28 Meter

Ein Wohnhaus in der Bürgermeister-Plößl-Straße, eines im Stadtteil Am Forst, die Errichtung einer Walmdachgaube in Neuersdorf, ein Carport in der St.-Vitus-Straße, ein Einfamilienhaus in der Johann-Friedl-Straße in Holzhammer, oder gar zehn Einzelgaragen in der Kastnerstraße 8 in Schnaittenbach - alle Vorhaben erhielten das Placet des Ausschusses.Einer neuen Nutzung sieht in Kemnath in der Mertenberger Straße das Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank Kemnath entgegen. Johann Knorr aus Trichenricht hat den Antrag auf Nutzungsänderung, nämlich den Wegfall der gewerblichen Nutzung, gestellt. Zum Wohnraum soll das ehemalige Büro und Schaltergebäude umgestaltet werden. Tragende Wände jedoch werden nicht versetzt oder entfernt, die Fassade bleibt bestehen, zusätzliche Fenster werden nicht eingebaut. Eine Nutzungsänderung hin zum Wohnraum ist möglich und zulässig, befand der Bauausschuss geschlossen.Mehr informativen Charakter hatte die Diskussion über den Neubau von Außensportanlagen an der Grund- und Mittelschule und die Vergabe der Planung an ein Architekturbüro. Der Stadtrat wird sich noch ausführlich damit zu beschäftigen haben.Bürgermeister Reindl sah in der Debatte mehr "ein Hineinführen in das Projekt", der Weisheit letzter Schluss sei es bis dato noch nicht. So sind auch die bisher bekannten rund 138 000 Euro Herstellungskosten wohl ein gutes Stück entfernt von dem tatsächlichen Investitionsumfang.Zur Vorgeschichte: Bei der Klausur des Stadtrats im Herbst 2016 wurde die Verwaltung beauftragt, die Außensportanlagen der Schule Schnaittenbach unter Zugrundelegung der Diskussionsergebnisse dieser Sitzung zu überplanen und Kosten für eine "kleine Lösung" zu ermitteln.Von einer kompetenten Firma wurde ein entsprechendes Angebot angefordert, geplant sind ein Allwetterplatz (20 mal 28 Meter) und eine 50-Meter-Laufbahn (vier Bahnen, Auslauf und Startbereich). 138 000 Euro sind voraussichtlich dafür zu berappen.Nun soll geklärt werden, ob die planerischen Vorarbeiten und die Überwachung der Bauausführung durch ein Architekturbüro erforderlich oder das technische Bauamt dazu in der Lage ist. Das wird letztlich vom Stadtrat entschieden.