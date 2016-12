Politik Schnaittenbach

29.12.2016

34

0 29.12.201634

Einen Rekordbesuch verzeichnete die Versammlung des SPD-Ortsvereins Schnaittenbach zum Jahresende. Sage und schreibe 40 Mitglieder hatten sich im Gasthaus Saller eingefunden, um die Ehrung langjähriger Mitglieder mitzuerleben.

Urkunden und Präsente

Eigenes Profil zeigen

Das Programm der Zusammenkunft sah auch einen unterhaltsamen Jahresrückblick des Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl mit zahlreichen Schnappschüssen vor. Vorsitzender Gerald Dagner sprach einleitende Worte, ehe der Mitgliederbeauftragte und Stadtrat Rudolf Bergmann die Ehrung der treuen Mitglieder vornahm."Parteien sind wichtige Eckpfeiler unserer Demokratie und müssen gerade heutzutage immer auf ihre demokratischen Werte achten", betonte Bergmann. Die SPD sei seit ihrer Gründung vor über 150 Jahren für Demokratie, Freiheit und Gleichheit eingetreten. Mit Urkunde und kleinem Präsent wurden für 20 Jahre Treue Karin Zerhau, Bebbo Schuller, Roland Biller und der frühere Stadtrat Dieter Heldmann geehrt. Manfred Leitl ist seit 25 Jahren Mitglied. 30 Jahre ist Friedrich Kazimierski dabei, für 40 Jahre wurde Josef Hausner, für 45 Jahre der ehemalige Stadtrat Vitus Kaa ausgezeichnet.Zweiter Bürgermeister und Kreisvorsitzender Uwe Bergmann lobte die Treue und Beständigkeit der Geehrten, die mit dem Ortsverein immer eng verbunden gewesen seien. Als besonders erfreulich und wichtig für die Zukunft des Ortsvereins erachtete es Bergmann, dass im Jahr 2016 bis dato sieben Neuaufnahmen, davon zwei Jusos, zu verzeichnen seien. Weiter hob er das gute Zusammenspiel von AsF, Ortsverein, Jusos und Stadtratsfraktion hervor. Als beispielhafte Gemeinschaftsaktion der SPD erinnerte Bergmann an das im Juli erstmals ausgerichtete Kinderfest mit Entenrennen, das im nächsten Jahr wiederholt werden soll.Auch Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl dankte für die langjährige Treue zur Partei: "Ohne euer Engagement für die Demokratie wäre unser Wohlstand nicht möglich." Er wies auf den Auftrag in der bayerischen Verfassung hin, der Zusammenballung von riesigen Vermögen in den Händen weniger Menschen entgegenzuwirken. Wer, wie Finanzminister Markus Söder, eine Regionalisierung von Steuern wolle, der strebe in Wahrheit ein Niedrigsteuerland für Reiche an. "Unsere Gesellschaft darf nicht weiter auseinanderdriften, sondern muss mit einer gerechten Steuerpolitik für einen Ausgleich zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten sorgen", sagte Strobl.Der SPD-Listenkandidat für den Bundestag, Martin Seibert aus Amberg, lobte die Arbeit des Ortsvereins und freute sich über den regen Zuspruch in Schnaittenbach. Große Aufgabe im Bundestagswahlkampf sei für alle Parteien, gegen Rechtspopulisten zu bestehen. "Die Sozialdemokratie muss wieder im richtigen Licht als Partei der Mehrheit der Bevölkerung und der Menschen in diesem Land stehen. Deshalb ist sicherzustellen, dass die Rente nicht zugunsten privater Kredithaie privatisiert wird. Wir müssen im Wahlkampf ein eigenes Profil zeigen", skizzierte Martin Seibert die Marschroute für die Bundestagswahl 2017.Zum Abschluss zeigte Reinhold Strobl zu Plätzchen und Glühwein in einer Bilderpräsentation die wichtigsten Ereignisse im zurückliegenden SPD-Jahr auf. Gerald Dagner wies auf den Neujahrs-Preisschafkopf am Donnerstag, 5. Januar, im Gasthaus Saller und auf die Juso-Skifahrt am Samstag, 4. Februar, nach Scheffau hin.