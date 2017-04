Politik Schnaittenbach

04.04.2017

10

0 04.04.201710

Dass die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Schnaittenbach nicht nur in der Kommunalpolitik aktiv sind, sondern auch in zahlreichen Vereinen und Institutionen ein Ehrenamt bekleiden, kam bei der Jahreshauptversammlung zum Ausdruck. Die Neuwahlen brachten kaum Veränderungen.

Vorstand Vorsitzender: Gerald Dagner Stellvertreter: Daniel Hutzler und Matthias Kick



Schatzmeisterin: Annette Rieck-Silio



Schriftführer: Manfred Dagner Stellvertreter: Manfred Kick



Bildungsbeauftragter: Uwe Bergmann



Seniorenbeauftragte: Bärbel Grützner



Mitgliederbeauftragter: Rudolf Bergmann



Organisationsleiter: Gerhard Heindl



AGS-Sprecherin: Verena Pürner



AfA-Beauftragte: Christian Hartmann



Juso-Sprecherin: Sarah Dobmeier



AsF-Sprecherin: Ute Pirke



Beisitzer: Christel Dagner, Georg Dobmeier, Matthias Weigert, Manfred Leitl, Manfred Zerhau, Manfred Bergmann, Vanessa Weigert, Regina Hofmann und Melanie Zerhau



Revisoren: Reinhold Strobl und Josef Hausner (ads)

(ads) Vorsitzender Gerald Dagner eröffnete die gut besuchte Sitzung im Gasthaus Saller. Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl wünschte sich mehr Ehrlichkeit von der CSU, unter anderem bei der aktuellen Diskussion um die Freibadförderung.Zweiter Bürgermeister Uwe Bergmann betonte die gute Zusammenarbeit im Ortsverein, auch mit den Arbeitsgemeinschaften und der Fraktion. Die SPD sei verwurzelt in der Stadt. Etwa ein halbes Dutzend Genossen bekleidet laut Bergmann in Vereinen oder Institutionen das Amt eines Vorsitzenden. Zusätzlich hätten sie viele weitere Posten inne. "Gerade im vorpolitischen Raum zeigt die SPD, dass sie Verantwortung übernimmt, Vertrauen genießt und für das Ehrenamt nicht nur lobende Worte parat hat", sagte Bergmann.Bundestagskandidat Johannes Foitzik sprach in seinem Referat über die Industrie 4.0, in der Menschen überwiegend nur noch als Dienstleister fungierten und ständig auf Abruf bereit sein müssten. "Prekäre Beschäftigung, unklare Arbeitsverhältnisse und ein ungeklärter Arbeitnehmerstatus dürfen nicht zur Normalität werden", forderte er. Anspruch der SPD sei es, das Leben der Menschen besser zu machen. Vorsitzender Gerald Dagner berichtete in seinem Rückblick von Mitgliederversammlungen und zahlreichen Ortsterminen, bei denen man mit den Bürgern, Vereinen und Institutionen das Gespräch suchte. Als Beispiele für die vielfältigen Aktivitäten des Ortsvereins nannte Dagner den Fahrradbasar, das Sommerfest, den Preisschafkopf, das Kinderfest, den Tagesausflug und das Fischessen. Auch das Rote Echo, die Zeitschrift des Ortsvereins, sei wieder verteilt worden. Dagners Fazit: "Wir sind in der Öffentlichkeit präsent und zeigen ein geschlossenes Erscheinungsbild. Wir werden durchwegs positiv wahrgenommen."Fraktionsvorsitzender Georg Dobmeier berichtete über die Stadtratsarbeit der SPD und nannte die wichtigsten Vorhaben 2017: Abwasserkonzept in den Ortsteilen, Städtebauförderung Auf der Loh, Sanierung des Mehrzweckgebäudes in Kemnath, Gestaltungs- und Pflanzmaßnahmen zur Dorferneuerung in Sitzambuch.Rudolf Bergmann informierte, dass der Ortsverein 107 Mitglieder hat, 46 Frauen und 61 Männer. Juso-Vorsitzende Sarah Dobmeier kündigte eine Oster- und Ferienaktion an. Kreisvorsitzender Lukas Stollner bezeichnete die Juso-AG in Schnaittenbach als Säule im Kreisverband. AsF-Vorsitzende Ute Pirke zog ein durchwegs positives Fazit. Schatzmeisterin Annette Rieck-Silio sprach von einer positive Finanzlage.