Politik Schnaittenbach

24.05.2017

Die Stadt rüstet um: In Schnaittenbach wird die Straßenbeleuchtung mit moderner LED-Technik ausgestattet - das spart Geld und macht hell. 110 Straßenleuchten, die bisher mit Quecksilberdampflampen bestückt sind, erhalten LED-Leuchtköpfe. Die Stadt investiert hierfür rund 45 000 Euro, spart aber dadurch künftig bis zu 80 Prozent Strom. Das entspricht etwa 6300 Euro im Jahr, haben Kommunalbetreuer Markus Windisch und Gerhard Schmerber von der Firma Bayernwerk errechnet. Die Umrüstkosten amortisieren sich also bereits in sieben Jahren. LED bietet neben einer langen Lebensdauer und kompakten Abmessungen eine hohe Lichtausbeute. Auch entfällt die sogenannte Einbrennzeit, damit steht die volle Lichtleistung sofort zur Verfügung. "Aus unserer Sicht hat LED in der Straßenbeleuchtung ein sehr großes Potenzial", sagte Windisch bei der Unterzeichnung des Kontrakts.