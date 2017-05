Politik Schnaittenbach

12.05.2017

Die Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen hat den Stadtrat einstimmig (17:0) passiert. Damit ist die maximale Zahl an Betreuungsplätzen nach der Betriebserlaubnis (inklusive zehn Prozent Überbelegung) des Kreisjugendamtes anerkannt.

Die Bedarfsfeststellung und -anerkennung für die Schnaittenbacher Kindertagesstätten für 2017/18 lagen dem Stadtrat vor. Bis dato gibt es dafür folgende Anmeldungen:Kindergarten St. VitusRegelkinder (drei bis sechs Jahre) 40, darunter vier Migrationskinder, drei Kinder unter drei Jahren, insgesamt 47 Kinder bei 50 vorhandenen Plätzen gemäß Betriebserlaubnis KreisjugendamtKinderkrippe St. VitusZehn Kinder unter drei Jahren, Erlaubnisplätze 14Kindergarten St. MariaRegelkinder 44 (darunter zwei Rückstellungen), zwei Migrationskinder, fünf Kinder unter drei Jahren, ein von Behinderung bedrohtes Kind, insgesamt 52 Kinder, erlaubt sind gemäß Kreisjugendamt 50 .Kindergarten St. Margareta16 Regelkinder (darunter eine Rückstellung), ein Migrationskind, fünf Kinder unter drei Jahren, ein Kind von Behinderung bedroht, insgesamt 23 Kinder, Betriebserlaubnis für 31 Kinder.Laut Betriebserlaubnis für St. Vitus und St. Maria sind Kinder unter drei Jahren bei der Höchstkinderzahl zweifach zu werten. Die unter Dreijährigen beginnen deshalb nicht alle im September. Frei gewordenen Plätze werden nach und nach wieder aufgefüllt. In der Krippe sind ab September zehn Kinder angemeldet, ab Januar 2018 werden drei von der Krippe in den Kindergarten wechseln. "Im Stadtgebiet stehen so ausreichend Betreuungsplätze für Kinder zur Verfügung", sagte Bürgermeister Josef Reindl.Die Kirchenverwaltung hat bei der Stadt die Abrechnung für 2016 eingereicht. Nach einem gültigen Vertrag zwischen Kommune und Kirchenverwaltung trägt die Stadt 30 Prozent der für das Erdgeschoss angefallenen Betriebskosten nach Abzug der Mieteinnahmen. Diese bemessen sich nach einer Berechnungsverordnung.Dem Kontrakt folgend übernimmt die Stadt ferner noch 30 Prozent für Schönheits- und sonstige Reparaturen im Erdgeschoss. Sie beteiligt sich demnach ebenfalls mit 30 Prozent an Arbeiten für Dach, Bausubstanz, Mauerwerk und Fenster. Ausgenommen sind der Innenbereichs des ersten Stockes sowie der Unterhalt der Parkanlagen. Damit ergibt sich, so Reindl, für 2016 ein Anteil der Stadt von 3560 Euro. Diesen Betrag hat der Stadtrat einstimmig anerkannt.