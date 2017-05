Politik Schnaittenbach

09.05.2017

13

0 09.05.201713

Die Haushaltssitzung ist üblicherweise die wichtigste des Jahres. In ihr werden wegweisende finanzielle Entscheidungen, Taten und Vorhaben für die Zukunft festgezurrt. Es ist aber auch eine Sternstunde für die Kämmerei, in Schnaittenbach für Valeria Bernhardt.

Wirtschaft hilfreich

Im siebten Jahr

Haushalt 2017 Gesamthaushalt



12 990 880 Euro (Vorjahr 11 049 690 Euro)



Verwaltungsetat 8 221 330 Euro (Vorjahr 7 965 840 Euro)



Vermögensetat 4 769 550 Euro (Vorjahr 3 083 850 Euro)



Zuführung zum Vermögenshaushalt: 730 130 Euro



Schuldenstand zum 31.12.2016: 6 987 000 Euro



Wichtige Einnahmen



Einkommenssteueranteil 2 080 500 Euro Umsatzsteueranteil 161 330 Euro Schlüsselzuweisung 852 900 Euro Gewerbesteuer 1 450 000 Euro Grundsteuer A und B 413 000 Euro Straßenunterhaltszuschuss 114 000 Euro



Wichtige Ausgaben



Gewerbesteuerumlage 262 800 Euro Kreisumlage 1 709 400 Euro Tilgung 709 200 Euro



Große Ausgabenposten Vermögenshaushalt



Tiefbaumaßnahmen 1 502 100 Euro Hochbaumaßnahmen 433 800 Euro Erwerb von Grundstücken 386 000 Euro Betriebsanlagen 463 850 Euro. (e)

Die Entwicklung in den letzten beiden Kalenderjahren sollte aber alle freudig stimmen. Bürgermeister Josef Reindl

Sie hat nach einigen intensiven Vorberatungen mit dem Finanzausschuss nun das umfassende Gesamtwerk Haushaltsplan 2017 erstellt. Das brachte ihr den Dank des Gremiums ein. Und es lässt wohl auch die Stadt positiv in die kommende Zeit blicken. Bürgermeister Josef Reindl hat klar definiert, worauf die Bemühungen des Stadtrates fußen: "Das übergeordnete Ziel muss sein, die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhalten und zu stärken, die Verwaltung für die Erfüllung der immer vielfältigeren Pflichtaufgaben mit Finanzmitteln auszustatten und letztlich unsere Stadt für die Zukunft zu positionieren."Das sei gelungen. Immerhin habe Schnaittenbach einen Etat mit einem Gesamtvolumen von 13 Millionen Euro aufzuweisen (2016: 11,05 Millionen). Dieser setzt sich zusammen aus 8 221 330 Euro im Verwaltungsbereich und 4 769 550 Euro im Vermögensteil. Die positive Stimmung in der Wirtschaft - und in deren Folge die kontinuierlich steigenden Steuereinnahmen - seien dabei hilfreich.Wie der Bürgermeister bekundete, geht es der Stadt seit Jahren, gemessen an der Steuer- und Umlagekraft, zunehmend besser, "eigentlich gut". Dies spiegelten schon im siebten Jahr in Folge steigende Einkommenssteueranteile von nunmehr 2,08 Millionen Euro oder die dauerhaft stabilen Gewerbesteuereinnahmen auf dem hohen Niveau von etwa 1,45 Millionen Euro wider.Die Kehrseite der Medaille nannte Josef Reindl aber auch: "Die stete Umlagekrafterhöhung führt zu sinkenden Schlüsselzuweisungen und zu deutlich erhöhten Umlagezahlungen", sagte er. Dabei verwies der Bürgermeister auf die Kreisumlage, die sich bei gleichbleibendem Hebesatz binnen zwei Haushaltsjahren um fast 400 000 Euro auf den Höchststand von inzwischen 1,7 Millionen Euro gesteigert habe.Damit ergibt sich folgendes Szenario: Trotz kontinuierlich anwachsender wirtschaftlicher Stärke weisen Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen zwar noch einen Überschuss von 3,25 Millionen Euro auf, fallen aber durch überproportional gestiegene Umlagen um etwa 300 000 Euro hinter das Ergebnis von 2015 zurück.Nicht nur der Verwaltungshaushalt mit 8,2 Millionen Euro, auch der Vermögensetat mit fast 4,8 Millionen Euro weist einen Höchstwert auf. Die Gründe liegen laut dem Bürgermeister auf der Hand: "Der Stadtrat hat über Jahre hinaus die Großprojekte Dorferneuerung Sitzambuch, Abwasserentsorgungskonzept in den Ortsteilen, Sanierungsmaßnahme auf der Loh oder die Kindergartensanierung geplant und beschlossen. Nun erfolgt deren Umsetzung relativ zeitgleich, finanzträchtig und kassenwirksam auf das Haushaltsjahr 2017 fokussiert." Ein gutes Stück Gegenfinanzierung scheine durch mehrere Grundstücksgeschäfte im Gewerbegebiet zu gelingen."Der erneute Blick auf die immer wieder, leider oft irreal diskutierte Verschuldung der Stadt kann je nach Sicht des Betrachters möglicherweise unterschiedlich ausfallen. Die Entwicklung in den letzten beiden Kalenderjahren sollte aber alle freudig stimmen", unterstrich Reindl. In diesem Zeitraum habe die Stadt ohne Kreditaufnahmen durch kontinuierliche Tilgungen den Schuldenstand trotz zahlreicher Investitionen um etwa zwei auf aktuell rund 8,2 Millionen Euro reduzieren können.