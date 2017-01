Politik Schnaittenbach

25.01.2017

Das Areal rund um das Schnaittenbacher Kriegerdenkmal soll umgestaltet werden. Das ist durchaus konsensfähig im Stadtrat. Einen entsprechenden Antrag stellte die Freie Wählergemeinschaft (FWG). Allerdings schon im Dezember 2015. Das sorgte im Gremium für Diskussionen.

Reindl: "Nun erst die Zeit reif" Bürgermeister Josef Reindl sah die Umstände des zeitlichen Verzugs etwas anders. In ihrem tatsächlich schon älteren Antrag hätten die Freien Wähler im Grunde nur schriftlich aufgegriffen, "was alle anderen Fraktionen mündlich schon so besprochen und gefordert hatten". Reindl wies darauf hin, "dass nun erst die Zeit reif ist", um diese für die Gesamtmaßnahme Auf der Loh" doch kleine Sanierung des Kriegerdenkmals anzupacken.



Der Bürgermeister wies auf den Vorschlag der Verwaltung an den Stadtrat hin, die bevorstehende Ausschreibung des Bauabschnitts 1 zu nutzen und die Arbeiten um das Ehrenmal mit zu vergeben. Dies müsse aber nicht sein, sagte der Bürgermeister, man könne dies zu jeder Zeit auch nach oder während der Baumaßnahme machen.



Während der Debatte sei die Idee aufgekommen, die gesamte Planung des Abschnitts 1 wegen Veränderungen in diesem kleinen Teilbereich noch einmal zu überdenken, erinnerte Reindl. Die geringe Mehrung an Parkplätzen entlang der Dr.-Carl-Eibes-Straße habe eine Rolle gespielt in den Überlegungen, eine Zeitverzögerung von mindestens drei Monaten für ein neues Genehmigungsverfahren in Kauf zu nehmen. Damit wäre, so Reindl, die geplante Realisierung der Maßnahme 2017 wohl nicht mehr möglich gewesen. Dies war laut Bürgermeister der eigentliche Anlass, bei der Verwaltung wegen einer zeitlichen Verzögerung anzumahnen.



Und im Übrigen: "Der Antrag der FWG bezog sich nur auf die Sanierung des Areals um das Kriegerdenkmal und war losgelöst von der Gesamtmaßnahme Auf der Loh", sagte Josef Reindl. Er wies darauf hin, "dass wir uns im Stadtrat mehrfach und einvernehmlich mit der vorliegenden Planung auseinandergesetzt, diese für gut geheißen und auch so wie vorgelegt beschlossen hatten". (e)

Den Antrag der FWG legte bei der Stadtratssitzung Markus Stiegler aus der Verwaltung vor. Das Anliegen der FWG ist eingebettet in die heuer vorgesehene Gesamt-Baumaßnahme Auf der Loh. Die Eingabe zielt darauf ab, auch die Platz- und Wegegestaltung um das Kriegerdenkmal mit einzubeziehen. Unter anderem war auch an zusätzliche Parkplätze gedacht.Die FWG regte in ihrem Antrag an, "zu überdenken, ob es nicht auch wirtschaftlich sinnvoll wäre, die Synergieeffekte zu nutzen und dabei das Areal um das Kriegerdenkmal zu renovieren". Dieses Areal diene schließlich sowohl den Bewohnern des Seniorenheims als auch vielen anderen Bürgern als Spazierweg. Der bauliche und optische Zustand des Waschbetonwegs entspreche aber nicht mehr dem Niveau der neuen Gestaltung des Gebiets Auf der Loh."Die Neugestaltung der Fläche rund um das Kriegerdenkmal wäre eine schöne Abrundung des Ortsbildes in diesem Bereich", heißt es in dem Antrag der FWG. Mit einfachen Mittel könnte das Areal optisch aufgewertet werden und den Senioren und Bürgern eine angenehme Verweilmöglichkeit mit Bänken bieten. Die Freie Wählergemeinschaft würde auch neue Bänke zur Verfügung stellen. So war es dem von Bürgermeister Josef Reindl verlesenen Schreiben zu entnehmen.Freilich, den Antrag hatte die Freie Wählergemeinschaft bereits im Dezember 2015 gestellt. Seither hatte die Eingabe wohl, so sah es die FWG, nicht höchste Priorität. Das war der Fraktion doch etwas sauer aufgestoßen, entsprechend äußerte sich 3. Bürgermeister Manfred Schlosser vor dem Stadtrat. Noch dazu, weil von einem Ausschreibungsverzug die Rede war, sollte die Gesamt-Maßnahme jetzt wegen des Kriegerdenkmals nicht unverzüglich ausgeschrieben werden.Die Freien Wähler hätten den Eindruck, dass jetzt durchgepaukt werden müsse, was man in Ruhe hätte schon längst diskutieren können, meinte Schlosser. Dann wäre nämlich das Thema Ausschreibungsverzug gar nicht entstanden. Denn nun muss praktisch sofort ausgeschrieben werden, soll die Gesamtmaßnahme Auf der Loh im Mai/Juni 2017 beginnen.Es wird wohl nicht alles umgesetzt, was auf der Agenda der Freien Wählergemeinschaft stand. Immerhin verbuchten sie aber einen Teilerfolg: Das Kriegerdenkmal wird erneuert, von zusätzlichen 25 000 Euro war die Rede. Mit 13:3 Stimmen wurde das gesamte Vorhaben samt Ausschreibung auf den Weg gebracht.