21.01.2017

Um das Lebensmittel Wasser, genau gesagt um den Neuerlass einer Beitrags- und Gebührensatzung mit einer Vorauskalkulation der Wassergebühren 2017 bis 2020, ging es bei der ersten Sitzung des Schnaittenbacher Stadtrats in diesem Jahr.

Allein 90 Minuten nahm die Diskussion der Wassergebührenkalkulation in Anspruch, wozu die Verwaltung Dieter Meixner vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) ausführlich zu Wort kommen ließ.Der mit der Vorauskalkulation beauftragte Experte unterrichtete das Plenum eingehend über die Gründe für diese Maßnahme. Der vierjährige Zeitraum der Kalkulation ist abgelaufen, eine neue folglich nötig. Kämmerin Valeria Bernhardt und Bürgermeister Josef Reindl wiesen darauf hin, dass die Stadt eine kostendeckende Benutzungsgebühr erheben muss. Die Erhebung der Grundgebühr (nicht Verbrauchsgebühr) wurde umfassend und kontrovers besprochen. Schlussendlich beschloss der Stadtrat den Satzungsentwurf im Kern. Da wegen der bevorstehenden großen Baumaßnahmen (neue Wasserleitung Neuersdorf) mit einer Gebührenerhöhung zu rechnen war, hatte das Gremium bereits im Dezember eine Wassergebührenerhöhung angekündigt.Der Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2017 bis 2020. Der Zinssatz soll bei zwei Prozent liegen, die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen wird zu 20 Prozent über Gebühren und zu 80 Prozent über Beiträge erfolgen. Die Verbrauchsgebühr umfasst wie bisher 1,65 Euro pro Kubikmeter. Die Grundgebühr beträgt bis zu einer Zählergröße von vier Kubikmeter pro Stunde monatlich 4,70 Euro (56,40 Euro pro Jahr), bis zu 10 Kubikmeter 9,40 Euro (112,80 Euro), bis zu 16 Kubikmeter 14,10 Euro (164,20 Euro) und bei mehr als 16 Kubikmetern 28,20 Euro (338,40 Euro).Die Grund- und Mittelschule in Schnaittenbach hat an die Stadt einen Antrag auf Finanzierung auf Fortführung einer weiteren Praktikantenstelle im Freiwilligen Sozialen Jahr 2017/18 gestellt. Die Kosten belaufen sich für ein Schuljahr auf 8637 Euro, davon übernimmt die Hösl-Stiftung ab 1. September 2017 voraussichtlich 4200 Euro (monatlich 350 Euro), der bisherige Zuschuss beträgt 500 Euro monatlich. Somit hätte die Stadt einen Betrag von 4437 Euro für 2017/18 zu übernehmen. Unter diesen Voraussetzungen winkte der Stadtrat den Antrag durch.Eine Spende in Höhe von 500 Euro genehmigte der Stadtrat für den BRK-Kreisverband zur Anschaffung eines Messgeräte zur Erkennung einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Zum Einsatz kommen soll es im Einsatzfahrzeug des Notarztstandorts in Hirschau, der auch für Schnaittenbach zuständig ist. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Helfer vor Ort in Hirschau für die Anschaffung eines neuen HvO-Fahrzeuges die Stadt um eine finanzielle Beteiligung gebeten. Diese "Feuerwehr der Gesundheit" soll 2500 Euro aus Schnaittenbach erhalten.