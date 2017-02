Sport Schnaittenbach

22.02.2017

22.02.2017

Beim 14. AKW-Hallen-Cup in der Doppelsporthalle in Schnaittenbach trugen sich die DJK Ursensollen, die SpVgg Ebermannsdorf, der FSV Gärbershof und der TuS Schnaittenbach in die Siegerliste ein. Beide Tage waren eine Werbung für den Jugendfußball, 30 Mannschaften, rund 300 fußballbegeisterte Mädels und Jungs, Tore wie am Fließband, sowie spannende und vor allem faire Spiele aller Teilnehmer trugen dazu bei.

Am Samstag machten die F-II-Juniorenkicker den Auftakt. Per Achtmeterschießen zogen mit Glück Inter Bergsteig Amberg und SpVgg Ebermannsdorf ins Endspiel ein. Die Ebermannsdorfer hatten hier mit 2:1 das bessere Ende für sich. Rang drei erreichte das Team aus Gärbershof vor Germania Amberg, TuS Schnaittenbach gelb und TuS Schnaittenbach blau - die TuS-Trainer Thomas Kumeth und Alfred Birner waren zufrieden, da man mit der TSG Weiherhammer und FC Freihung zwei Mannschaften hinter sich ließ.Am Nachmittag waren dann die E-Junioren an der Reihe. Der Sieger hieß DJK Ursensollen mit vier Erfolgen aus fünf Partien vor der SG Ehenfeld/Kohlberg, FTE Schwandorf, dem TuS Schnaittenbach, VfB Rothenstadt und SG Etzenricht/Weiherhammer. Der Sonntag startete mit einer proppevollen "Sachsenbau-Arena" bei den G-Junioren. Der TuS Schnaittenbach schaltete im Achtmeterschießen die TSG Weiherhammer aus, und der FSV Gärbershof schlug die SG Ursulapoppenricht/Gebenbach klar. Im Finale gewann Gärbershof mit 6:2gegen Schnaittenbach. Auf den Plätzen folgten die TSG Weiherhammer, SG Ursulapoppenricht/Gebenbach, SpVgg Schirmitz, TuS Schnaittenbach (blau), TuS/WE Hirschau und DJK Ehenfeld.Der AKW-Hallencup 2017 endete mit dem Turnier der F-I-Junioren, es sollte der Turnierhöhepunkt werden. Der TuS Schnaittenbach sicherte sich den Gruppensieg vor TSV Kümmersbruck, Inter Bergsteig Amberg und der Fußballjugend aus Wernberg. Die andere Gruppe sah die SpVgg Schirmitz als souveränen Gruppensieger vor TuS/WE Hirschau, DJK Ehenfeld und der Vertretung aus Weiherhammer. Zwei starke Torhüter ließen im ersten Halbfinale zwischen Schirmitz und Kümmersbruck keinen Treffer zu. Dramatisch verlief das Achtmeterschießen, die Nerven lagen blank - erst der 16. Schütze entschied das Duell zugunsten des TSV Kümmersbruck.Im anderen Halbfinalspiel kam es zu ewig jungen Kaolinpott-Derby zwischen Schnaittenbach und Hirschau. Die Hirschauer Führung wurde kurz vor Schluss erst ausgeglichen und dann sieben Sekunden vor der Schlusssirene mit dem 2:1 für die Hausherren entschieden. Sehr ausgeglichen verlief das Endspiel. TuS-Coach Jürgen Weber wandte sämtliche Hallentricks an und tatsächlich gelang eine Minute vor dem Abpfiff der umjubelte Siegtreffer.Die TuS-F-I-Jungs mit ihren Trainern Schumann, Schatz und Weber gewannen somit bei ihren drei Hallenstarts zum dritten Male. Platz drei holte sich die SpVgg Schirmitz vor TuS/WE Hirschau, DJK Ehenfeld, Inter Bergsteig Amberg, TSG Weiherhammer und der Fußballjugend Wernberg. Bei der Siegerehrung verteilte Jugendleiter Bernhard Nittke an alle Mannschaften und Teilnehmer Urkunden und Minipokale.