25.05.2017

Erste Chance verpasst: Die DJK Weiden muss weiter um den Klassenerhalt in der Kreisliga bangen. Gegen den Kreisklassisten TuS Rosenberg setzt es eine bittere Pleite nach Elfmeterschießen.Während die Rosenberger den Aufstieg feiern, wartet die DJK auf den nächsten Gegner. In der zweiten Runde geht es gegen den Verlierer aus der Partie FC Edelsfeld gegen ASV Haidenaab.

(akk/fle) In einem packenden und bis zur letzten Minute spannenden Relegationsspiel setzte sich der TuS Rosenberg mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen die DJK Weiden durch. Während der TuS kommende Saison nun sicher in der Kreisliga an den Start gehen darf, muss die DJK weiter für dieses Ziel kämpfen. Und der Weg dorthin wird für die Truppe von Trainer Matthias Müller steinig. Zunächst muss gegen den Verlierer der Partie Edelsfeld-Haidenaab gewonnen werden. Und danach wartet noch ein ausgeruhter TSV Eslarn (hatte bisher ein Freilos).Dem TuS Rosenberg war es von Beginn an anzumerken, dass er sich für die Mühen und die harte Arbeit während der ganzen Saison mit dem krönenden Abschluss belohnen wollte. Die Elf von Trainer Rainer Summerer eröffnete die Begegnung mit schön herausgespielten Chancen. So stand bereits in der Anfangsphase Angreifer Sven Wuttig in guter Position. Er scheiterte jedoch frei vor dem Kasten des Weideners Schlussmanns Daniel Hecht. Der TuS erspielte sich in der ersten Hälfte ein leichtes Übergewicht und kam immer wieder gut vor das Tor der DJK. Die DJK-Defensive war permanent beschäftigt. Vor allem durch Standards und Ecken herrschte höchste Gefahr bei der DJK, doch Schlussmann Hecht zeichnete sich in einigen Situationen glänzend aus und verhinderte den Rückstand.Doch auch die DJK versuchte ihren besten Angreifer, Franz-Josef Birawsky, in Position zu bringen. Die Rosenberger Defensive war jedoch zu stark und ließ kaum Raum für Tormöglichkeiten. In der Halbzeitpause wechselten nicht nur beide Mannschaften, sondern auch das Wetter, so dass es eine sommerliche Regenpartie auf nassem Geläuf wurde. Nun kam auch die DJK zu nennenswerten Chancen und hätte durch Birawsky in Führung gehen können.Es war nun eine ausgeglichene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die beste hatte jedoch wieder der TuS Rosenberg. Nach einem Freistoß von Pascal Behringer traf Stefan Luber zur Führung - doch das Schiedsrichter-Gespann hatte auf Abseits erkannt. Es blieb so beim torlosen Unentschieden und die Begegnung ging in die Verlängerung. Beide Mannschaften konnten auch in der Verlängerung keinen Treffer landen und so musste das Elfmeterschießen entscheiden. Die Schützen beider Teams verwandelten sicher. Es dauerte bis zum letzten Elfmeter, den die DJK verschoss und der Rosenberger Patrick Wölfel erfolgreich verwandelte. Somit war der Rosenberger Wiederaufstieg in die Kreisliga perfekt.StatistikDJK Weiden - TuS Rosenberg n. E. 3:5 (0:0) Tore: Elfmeterschießen: 0:1 Pascal Behringer, 1:1 Markus Huettner, 1:2 Stefan Götz, 2:2 Franz-Josef Birawsky, 2:3 Philipp Geitner, 3:3 Christian Fehn, 3:4 Kevin Roehrer, 3:5 Patrick Woelfel - SR: Moritz Fischer - Zuschauer: 350