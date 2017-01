Sport Schnaittenbach

24.01.2017

1

0 24.01.2017

Mit Witz gegen ermüdeten Gegner

Schnaittenbach. (db) Erstmals seit die Truppe von Trainer Thomas Groha in der Landesliga Nord-Ost spielt, haben sie gegen den TSV Neutraubling gewonnen. Der Gastgeber traf zunächst auf den Neuling SC Ettmannsdorf. Dieser wurde in Durchgang eins überrannt. Schnell hieß es 25:9. Mit der Einwechslung von Jenni Wisskopf fand Ettmannsdorf besser ins Match, ohne die TSV-Mädels zu fordern. Dazu machte der SCE bei knappem Spielstand viele Fehler. Damit war die Partie schnell gelaufen.Danach hieß der Gegner für den TSV SG Schnaittenbach-Hahnbach. Die SG war nur mit einem Minikader angereist. Von Beginn an waren die Schnaittenbacher mit dem Kopf bei der Sache. Der Mannschaft um Kathi Kohl gelang es mit variablem Spiel, die Führung zu halten. Nach einer Auszeit führten 5 Punkte zum 25:19-Satzgewinn. Im zweiten Durchgang agiert die SG anfangs zögerlich und der Tabellendritte aus Neutraubling glich zum 1:1 aus. In Satz drei nahm das Match den erwarteten Verlauf, die Hausherrinnen führten bereits mit 16:6. Doch statt den Satz abzuhaken, verordnete Coach Groha, den Gegner hinzuhalten und zu ermüden. Plötzlich befreite sich die Mannschaft und drehte den Satz zum 25:22. Nun wurde die SG frech und druckvoll, und war damit erfolgreich. Der Spielwitz von Zuspielerin Silvia Diel sicherte den wertvollen 25:18-Sieg gegen den mental und physisch nachlassenden Gegner.Für die SG spielten: Silvia Diel, Tanja Schatz, Anna-Lisa Hornauer, Kerstin Lorenz, Kathi Kohl, Anja Lindner, Manuela Wenzl und Sandra Strobl.