Sport Schnaittenbach

01.03.2017

14

Auf ein sportlich aktives und erfolgreiches Jahr blickte die Tennisabteilung des TuS Schnaittenbach bei ihrer Hauptversammlung zurück. Höhepunkt war die Ausrichtung der 13. Bayerischen Beachtennis-Meisterschaft.

Erneut Ausrichter Als Höhepunkt wertete Karl Heinz Müller die bayerische Beachtennis-Meisterschaft, die die Tennisabteilung bereits zum 13. Mal ausgerichtet hat. 92 Teilnehmer aus 25 Vereinen waren vertreten. Krönender Abschluss dieses Tages war ein Sommerfest unter dem Motto "Frankreich lässt grüßen" mit landestypischen Spezialitäten. Die Schnaittenbacher belegten dabei dritte Plätze mit Maria Müller (Damen 40+) sowie Günther Schatz und Hubert Schön (offene Klasse Herren). Erfreut zeigte sich Müller, dass die TuS-Tennissparte auch heuer am Samstag und Sonntag, 22./23. Juli, die bayerische Beachtennis-Meisterschaft ausrichten darf. (ads)

Die sportlichen Treffen mit befreundeten Vereinen und der allgemeine Spielbetrieb waren gut besucht, und in der Sparte herrscht ein freundschaftliches Miteinander - diese Bilanz zog Abteilungsleiter Karl Heinz Müller bei der gut besuchten Tagung in der Sportgaststätte. Die Sparte hat 131 Mitglieder hat, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche - Tendenz steigend. Müller blickte auf die vielen Aktivitäten zurück. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Otwin Hermann, Franz Prüll und Michael Haas geehrt.Das Schleiferlturnier erfuhr laut Müller großen Zuspruch. Wenn auch kein eigenes Team für den Spielbetrieb gemeldet war, so sammelten die Schnaittenbacher für andere Vereine fleißig Siege und Punkte, wie beispielsweise für den SV Conrad Hirschau und den TC Hahnbach.Zur Nachwuchsarbeit berichtete der Vorsitzende, dass 37 Kinder bei Peter Müller und Wolfgang Henn das ganze Jahr über trainieren. Im zweiten Anlauf sei das Schnuppertraining als Beitrag zum Ferienprogramm sehr gut angenommen worden. Drei der Kinder seien dem Verein beigetreten. Karl Heinz Müller gab bekannt, dass man auf Wunsch der Tennissenioren in Absprache mit dem SV Conrad Hirschau eine Mannschaft Herren 60+ unter der Flagge von Hirschau mit Spielort Schnaittenbach in den Spielbetrieb schickt. Tanja Schatz und Melanie Grabbert übernehmen ab sofort die Betreuung der Kleinen.In seinem Mannschaftsbericht informierte Wolfgang Habrich, dass er und Herbert Götz im vergangenen Jahr den Nachbarverein SV Conrad Hirschau bei den Herren 40 in der Bezirksklasse I unterstützt hatten. Mit hauchdünnem Vorsprung habe die Mannschaft sich die Meisterschaft sichern können und trete heuer in der Bezirksliga an, der höchsten Oberpfälzer Spielklasse dieser Altersgruppe.Bürgermeister Josef Reindl, selbst Mitglied, zeigte sich erfreut, dass die Abteilung einen kleinen Aufschwung erlebe. Er war voll des Lobes für die hervorragende Arbeit im Verein und besonders während der Bayerischen Beachtennis-Meisterschaften.TuS-Vorsitzender Gerald Dagner würdigte die Leistungen der aktiven Sparte. Er informierte über die Lage im TuS Schnaittenbach und wies darauf hin, dass demnächst diverse Ämter vakant werden. Gesamtjugendleiter Franz Schumann ermunterte dazu, den kleinen Aufschwung im Jugendbereich zu nutzen. Er appellierte an die Eltern, Vorbildfunktion zu übernehmen und selbst ein aktives sportliches Leben mit ihren Kindern zu gestalten.