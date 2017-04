Sport Schnaittenbach

23.04.2017

10

0 23.04.201710

Die Ära von gleich drei langjährigen und verdienten Fußballfunktionären des TuS Schnaittenbach ist zu Ende: stellvertretender Abteilungsleiter Heiner Schmer, Jugend-Chef Bernhard Nittke und Alte-Herren-Präsident Herbert Schlosser wurden von Abteilungsleiter Frank Heindl in den Fußballer-Ruhestand verabschiedet.

Heiner Schmer, ein Schnaittenbacher Fußballer Urgestein hat sich nach über 55 Jahren aktiven Fußballerlebens nun altersbedingt als Funktionär zurückgezogen. Jahrzehntelang war er als Stürmer in allen Altersklassen aktiv und hatte maßgebenden Anteil an den Erfolgen.Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem TuS viele Jahre als engagierter Betreuer und Trainer der Schüler- und Jugendmannschaften treu. Unermüdlich hat er laut Heindl als Organisator und Ideengeber unzählige Stunden seiner Freizeit dem Sport gewidmet. Er sei aber auch mit Herzblut Fußballer und Funktionär gewesen. Schmer hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisklasse und war Initiator, Planer und Sponsorensucher beim Bau des C-Sportplatzes, des neuen Grillstandes sowie der Spieler-Auswechselbänke und Zuschauer-Sitzplätze. Er war laut Heindl als 2. Vorsitzender des Gesamt-TuS und 18 Jahre als 2. Abteilungsleiter ein unverzichtbarer Teil des Schnaittenbacher Fußballs. Wer ihn kennt, wisse, dass er auch ohne Amt weiterhin den Fußballern mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.Zurückgezogen hat sich auch Jugendleiter Bernhard Nittke. Vor über 45 Jahren begann seine aktive Laufbahn beim TuS. Höhepunkte waren das Gastspiel der Bayernliga-Jugend des 1. FC Nürnberg im Schnaittenbacher Kick-Stadion, der DFB-Pokalsieg im Bezirk Oberpfalz, das Qualifikationsspiel gegen die Bayern-Amateure um den Einzug in die DFB-Pokalhauptrunde in München, die B-Klassenmeisterschaft und der Aufstieg in die A-Klasse. Ab 1983 war Bernhard Nittke Trainer verschiedener Jugendmannschaften und ab 2001 auch zusätzlich Jugendleiter. In den 34 Jahren habe er viele Nachwuchskicker ausgebildet.Ein nicht alltägliches Jubiläum, das zugleich seinen Abschied bedeutete, feierte heuer Alte-Herren-Präsident Herbert Schlosser. 25 Jahre stand er an der Spitze. Seine größten Erfolge waren die A-Klassen-Meisterschaft, der Aufstieg in die Bezirksklasse, der zweimalige Vizemeistertitel der A- und C-Senioren und der 1. Platz beim Bruckmüller-Cup. Frank Heindl und Gesamt-Vorsitzender Gerald Dagner zollten Schmer, Nittke und Schlosser Dank und Anerkennung.