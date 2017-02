Sport Schnaittenbach

07.02.2017

0 07.02.2017

Bayreuth war am Samstag ein gutes Pflaster für die beiden Oberpfälzer Teams aus Regenstauf und Schnaittenbach/Hahnbach. Im Duell mit Gastgeber BSV 98 Bayreuth ging's um "Big Points" im Abstiegskampf der Landesliga.

Die Regenstaufer Mädels um Lilli Dietz zeigten gleich zu Beginn den BSV-Mädels ihre Grenzen auf. Nach 61 Minuten stand der Dreisatzgewinn (17,18,12) für die Mädels von Spielertrainerin Annette Groitl fest. Bayreuth war völlig chancenlos. SG-Trainer Thomas Groha startete mit Eva Habrich im Zuspiel und Lena Meier auf Diagonal - schon bald lagen sie klar in Front und gewannen mit 25:16. Dann verloren sie den Faden.Die BSV-Mädels hielten lange mit und führten mit vier Punkten. Im Endspurt zeigten die Groha-Mädels starkes Teamwork und hatten das Glück auf ihrer Seite. Mit 25:23 lagen sie 2:0 in Front. Nun legten sie los und düpierten die chancenlosen Bayreuther Mädels mit 25:10. Damit sicherten sie sich drei wichtige Punkte. Mit dem sechsten Saisonsieg und 18 Punkten liegt die Groha-Truppe voll im Soll - die 14-jährige Lena Meier gab einen tollen Einstand, fügte sich nahtlos ins Team ein und bewies ihr Talent.SG Schnaittenbach/Hahnbach: Silvia Diel, Eva Habrich, Anna-Lisa Hornauer, Kathi Kohl, Anja Lindner, Kerstin Lorenz, Lena Meier, Tanja Schatz und Manuela Wenzl.Die Bezirksliga der Männer vermeldete einen Sieg und eine Niederlage für den VC Kallmünz-Burglengenfeld. In eigener Halle gewann das Team zunächst 3:1 gegen die SG Weiden/Vohenstrauß und verlor dann die Pokal-Revanche gegen den SVSW Kemnath im fünften Satz. Nach weiteren fünf Durchgängen hatte der SVSW nochmal zwei Punkte gegen die SG eingefahren. Das Spitzenspiel der Bezirksklasse der Männer endete mit einem Tie-Break-Sieg für den VC/TuS Hirschau beim VC Kallmünz-Burglengenfeld II, der nun aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden kann. Der SV Donaustauf II verlor gegen beide führenden Mannschaften und bleibt damit das Schlusslicht.Im Konzert der Großen Nordbayerns, der Nachwuchsgarden der fränkischen Volleyball-Hochburgen, spielte der VC Schwandorf die erste Geige. Souverän holten die Mädchen den Titel des U18-Nordbayern-Meisters in die Oberpfalz. Die Verstärkung der Schwandorfer Mannschaft mit Lorena Tilgen aus Hahnbach und Nachwuchstalenten aus Weiden machte sich bezahlt. Ohne Satzverlust setzten sie sich durch.Die Mädels von Gerd Spies fertigten in der Gruppe TSVgg Hausen und N.H. Young Volleys ab und auch der Nachwuchs des Drittligisten TV Altdorf verlor klar. Im Halbfinale wurde N.H.Youngs Volleys aus dem Weg geräumt. Im Finale trafen die Schwandorfer auf den bärenstarken SC Memmelsdorf, der ebenfalls ohne Satzverlust geblieben war.In einem hochklassigen Endspiel mit mehreren Auswahlspielerinnen auf beiden Seiten unter den Augen des Landesauswahl-Trainers zeigten die Schwandorferinnen, dass sie unbedingt den Titel wollten. Die teilweise furios aufspielenden VC-Volleyballerinnen gewannen mit 25:20 und 25:18 und damit auch das Ticket zur bayerischen Meisterschaft Anfang März. Der SV Hahnbach wurde nach einem 1:2 gegen TSV Ansbach Sechster. Schwandorf, Memmelsdorf und N.H.Young Volleys treffen bei der Bayerischen auf den SV Lohhof, die Roten Raben Vilsbiburg und TSV Sonthofen.