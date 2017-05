Sport Schnaittenbach

Schüler- und Jugendarbeit wird beim TuS Schnaittenbach seit Jahrzehnten dank des leidenschaftlichen Einsatzes von Bernhard Nittke groß geschrieben. Seit kurzem weht ein frischer Wind bei den Nachwuchskickern, nachdem sich nun ein siebenköpfiges Vorstands-Trainer- und Betreuerteam um den Nachwuchs kümmert.

Seit Jahren aktiv

Treutel-Turnier zum 16. Mal

Mit Franz Schumann und seinem Stellvertreter Jürgen Weber gelang es der TuS-Fußballabteilung, die vakanten Stellen der Jugendleitung neu zu besetzen. Schumann ist seit Jahren als Jugendtrainer und Gesamtjugendleiter aktiv. Er kennt die Strukturen bestens und auch Weber ist als Trainer tätig und zeigte in der Vergangenheit bei verschiedensten Aktivitäten stets großes Engagement.Der Fußballabteilung ist es inzwischen wieder gelungen, über 40 Kinder für das runde Leder zu begeistern und eine eigenständige U 11-Jugend und zwei U 9-Teams für den Spielbetrieb anzumelden. Dabei gelang die Integration von Kindern aus den Ortsteilen Holzhammer, Neuersdorf, Sitzambuch und Kemnath am Buchberg problemlos, zumal viele von ihnen gemeinsam in Schnaittenbach die Schulbank drücken.Der Höhepunkt findet heuer am Wochenende 8./9. Juli in Schnaittenbach mit dem 16. Bernd-Treutel-Turnier statt. Außerdem werden wieder das traditionelle Zeltlager vom 28. bis 30. Juli im Sportzentrum, ein Kegelabend, das Saisonabschlussgrillen an der Haidmühle für die Nachwuchskicker angeboten. Viele Mütter und Väter unterstützen unter der Organisation von Manuela Weber all diese Aktivitäten außerhalb des Spielfeldes. Die Fußballsparte freut sich über jeden Neuling.Ansprechpartner dafür ist Jugendleiter Franz Schumann (09622/71 89 66 oder 0157/86 52 95 94). Ein unverbindliches Schnuppertraining ist jederzeit möglich.