Sport Schnaittenbach

17.01.2017

In einer tollen Form präsentierte sich die SG Schnaittenbach/Hahnbach zum Jahresauftakt gegen die Gästeteams aus Abensberg und Hof. Trainer Thomas Groha konnte einen 12er Kader aufbieten. Im Duell mit dem TSV Abensberg kämpfte die SG 90 Minuten auf Augenhöhe. Es wäre mehr als das 1:3 möglich gewesen (-24,-23,15,-23). Leider verwandelten die Volleyballer im ersten Satz einen Satzball nicht und auch in den drei verlorenen Durchgängen agierten sie am Netz übereifrig. Der Fokus lag aber von vorneherein auf dem Rückspiel gegen die VG Hof. Für die SG wurde es das erwartet schwere Match, denn auch die Hofer sahen die Partie als Schlüsselspiel an. Die Hofer Mädels gaben nie einen Ball verloren und zwangen die Groha-Mädels zu einer sehr guten Mannschaftsleistung. Spielführerin Kathi Kohl und das Team konnten nach 91 Minuten einen wichtigen und hochverdienten 3:1 (17,-20,16,22) Sieg bejubeln. Die SG hat weiter gute Karten die Liga zu halten, wird aber bis zum letzten Ballwechsel am 18. März gefordert sein.

Für die SG spielten: Katrin Burkhardt, Silvia Diel, Eva Habrich, Anna-Lisa Hornauer, Kathi Kohl, Anja Lindner, Kerstin Lorenz, Luisa Mertel, Tanja Schatz, Celine Schüll, Manuela Wenzl und Sabine Winkler.