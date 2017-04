Sport Schnaittenbach

11.04.2017

Jetzt hat es auch den TuS Schnaittenbach erwischt. Am letzten Spieltag kassierte der Meister der Oberpfalzliga seine erste und einzige Saisonniederlage. Zu Hause unterlagen die Ehenbachtaler dem Tabellenzweiten DJK Neustadt a. d. WN mit 6:9. Einen Spieltag zuvor verloren die Neustädter gegen Neukirchen und verpassten damit den Titel.

Zu Beginn der Partie schien alles nach Wunsch der Hausherren zu laufen. Nach einer 2:1-Führung aus den Doppeln, legten Damir Prstec und Elias Grünwald mit Siegen über Georg Altmann und Gökhan Poyraz nach. Herbert Schnös, Thilo Hoffmeister und Notis Xagoraris glichen mit Erfolgen über Stanislav Bosina, Thomas Reiss und Hans Apfelbacher zum 4:4 aus. Michael Rogners 3:0 gegen Armin Bernlochner brachte den TuS wieder in Front.Damir Prstec unterlag im Duell der beiden Einser gegen Gökhan Poyraz knapp 2:3. Elias Grünwald bezwang Georg Altmann mit 3:1. Dies sollte der letzte Punkt für Schnaittenbach gewesen sein. Thilo Hoffmeister glich gegen Stanislav Bosina zum 6:6 aus. Dann verließ die Gastgeber das Glück. Thomas Reiß, Hans Apfelbacher und Michael Rogner scheiterten jeweils mit 2:3 an Herbert Schnös, Armin Bernlochner und Notis Xagoraris. Nach diesen drei Erfolgen ging der Sieg mit 9:6 an die DJK. Die Neustädter können für sich reklamieren, dem Meister die einzige Niederlage beigebracht zu haben.Bei seinem vorerst letzten Auftritt in der zweiten Bezirksliga-Süd-Herren hat Absteiger TTC Kolping Hirschau auf den Tischen des Meisters TB/ASV Regenstauf III eine solide Leistung abgeliefert. Beim Stande von 7:6 wandte sich Fortuna von den Kaolinstädtern ab. Die folgenden zwei Einzel und das Schlussdoppel gingen knapp 2:3 an die Gastgeber, die sich letztendlich mit 9:7 behaupten konnten. Hirschau hat sich damit erhobenen Hauptes aus der Liga verabschiedet.Gegen eine ersatzgeschwächte SG Post-Süd Regensburg feierte der SV Etzelwang seinen siebten Saisonsieg. Nach einem überlegenen Doppelauftakt mussten nur Walter Bielesch und Ahmet Coskun in den Einzeln passen. So blieben die Etzelwanger mit 9:2 klarer Sieger. Der TuS Rosenberg kassierte am letzten Spieltag gegen den FSV Berngau I eine unerwartete 5:9-Niederlage. Bis zum 5:5 hielten die Gastgeber mit. Leider gingen dann vier Einzel in Folge an den FSV, der so den SV Etzelwang in der Tabelle hinter sich halten konnte.Wie erwartet beendete der TuS Schnaittenbach II die Saison in der dritten Bezirksliga-West-Herren verlustpunktfrei. Der Meister fertigte den Absteiger SVE Seubersdorf klar mit 9:1 ab. Ersatzmann Albert Hutzler musste sich als einziger gegen seinen Gegner geschlagen geben.Für den Tabellenzweiten SV Hahnbach setzte es an den Tischen des TTC Luitpoldhütte eine deftige 1:9-Niederlage. Christian Banzer holte gegen Stephan Kerschensteiner durch ein 3:1 den Ehrenpunkt.