Sport Schnaittenbach

18.04.2017

10

0 18.04.201710

Mit 36:0 Punkten wurde die zweite Tischtennismannschaft des TuS Schnaittenbach ungeschlagen Meister der 3. Bezirksliga West. In der nächsten Saison wird die erfolgreiche Mannschaft in der 2. Bezirksliga Süd aufschlagen. Erfreulich war vor allem, dass sich einige junge Spieler durch intensives Training im Laufe der Saison enorm steigerten und so maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatten. Ziel für die neue Saison ist der Klassenerhalt und der Aufbau von weiteren jungen Spielern, die bald in der Landesligamannschaft spielen können. Auf dem Foto alle eingesetzten Spieler und der Ehrenvorsitzenden Georg Hertl (rechts). Nicht im Bild Ivanka Bilobrk und Nguyen Than Loi.