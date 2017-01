Sport Schnaittenbach

Die Fußballer des SV Kemnath haben mit Max Birner einen neuen jungen Chef. Der bisherige Spartenleiter Ernst Kumeth rückte nach elf Jahren an der Spitze in die zweite Reihe als Stellvertreter. Die vakante Stelle der Frauenabteilungsleiterin in Turnen und Tanz besetzt Theresia Nickl-Obermeier.

Kemnath. SV-Vorsitzender Johannes Gebert blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Erfreulich ist seiner Meinung nach die Trendwende bezüglich der Mitgliederentwicklung. Sei die Zahl der Vereinsangehörigen zuletzt immer rückläufig gewesen, habe sie 2016 von 469 auf 482 zugenommen.Neben dem normalen Spielbetrieb organisierte der Verein laut Gebert ein Kleinfeld-Fußballturnier mit sechs Mannschaften und eine Qualifikationsrunde mit 14 Teams für die bayerische Meisterschaft von Behinderten der Loew'schen Einrichtungen mit. Weiter erwähnte er, dass auf dem Trainingsplatz zwei neue Flutlichtstrahler installiert wurden, Preisschafkopf und Christbaumversteigerung für zusätzliche Einnahmen sorgten und dass ein Antrag an den Wasserzweckverband, für die Sportplatzbewässerung billigeres Wasser zu bekommen, abgelehnt wurde.Finanziell habe es 2015 ein leichtes Minus gegeben, mit dem man auch 2016 rechne, verrieten die Ausführungen von Kassier Josef Obermeier. Als Hauptgründe nannte er die Investitionen und die Bewässerungskosten für das Hauptspielfeld. "Anlass zur Sorge gibt es jedoch noch nicht, denn der Verein steht auf einem soliden Finanzpolster", beruhigte Obermeier.Für die 20 Aktiven im Juniorenbereich laufe der Spielbetrieb bei den Gruppen der B- bis E-Junioren in Spielgemeinschaften mit Freudenberg und Pfreimd super, lobte Jugendleiter Stefan Lindner. Bei den F-Jugendlichen müsse eine Spielgemeinschaft mit Schnaittenbach noch ausgehandelt werden. Lindner wünschte sich eine stärkere Beteiligung der Eltern bei der Betreuung der Jugendlichen. Für Schlagzeilen sorgt in letzter Zeit die erste Mannschaft. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga war das Team mit einem jungen Trainergespann aus den eigenen Reihen in die Kreisklassen-Saison gestartet.Obwohl vier Aktive den Verein verließen, schaffte das neu formierte Team eine kleine Sensation. Es blieb in 16 Spielen ohne Niederlage bei acht Siegen und ebenso vielen Unentschieden. Diese Leistung ist auch ein Verdienst der beiden Trainer Manuel Rom und Max Birner, der nun neuer Spartenleiter ist. Angesichts dieser Entwicklung könne er getrost ins zweite Glied rücken, meinte der langjährige sportliche Leiter Ernst Kumeth. Ein besonderes Lob zollte Max Birner dem Mannschaftsbetreuer Otto Bernklau, der vielfältige Aufgaben verantwortungsvoll erledige.Die Alten Herren sind bei Stefan Fuchs in guten Händen. In einer Spielgemeinschaft mit dem SV Freudenberg absolvierten sie Freundschaftsbegegnungen, machten einen mehrtägigen Ausflug nach Südtirol und stellen immer noch fitte Spieler für die zweite Mannschaft ab.Bürgermeister Josef Reindl, der ständiger Besucher der SV-Jahreshauptversammlungen ist, überbrachte den Zuschuss der Stadt und stellte die gute Arbeit der Funktionäre heraus.