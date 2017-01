Vermischtes Schnaittenbach

Knapp 30 Ministranten aus der Pfarrei St. Vitus waren in sieben Gruppen einen Tag lang als Sternsinger in ganz Schnaittenbach unterwegs. In ihren prächtigen Königsgewändern brachten sie den Segen Gottes in die Häuser und Wohnungen.

Die Kinder und Jugendlichen trotzten den frostigen Temperaturen und dem Schneefall, um Spenden für Projekte im Beispielland Kenia und für die Bewahrung der Schöpfung weltweit zu sammeln. Bei einem Gottesdienst wurden die Sternsinger von Pfarrer Josef Irlbacher und den Gläubigen in der Pfarrkirche St. Vitus empfangen.Der Geistliche würdigte die Leistung der Sternsinger, die einen Tag lang ihre Freizeit geopfert hätten, um sich unter dem Motto "Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!" für Kinderprojekte in Kenia stark zu machen. Irlbacher informierte, dass die Organisation der Sternsingeraktion mit Einkleidung und Gruppeneinteilung in den Händen der Oberministrantinnen gelegen habe.In beeindruckender Weise brachten sich die Sternsinger in den Gottesdienst mit einem Gebet zur Bewahrung der Schöpfung ein. Bei der Gabenprozession trugen sie, mit Texten kommentiert, Symbole von Schöpfung und Sternsingerdienst zum Altar, beispielsweise Wasser, Pflanzen, Weihrauch, Kreide, Stern, Brot und Wein.