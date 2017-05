Vermischtes Schnaittenbach

"Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt - und auch ihr seid Licht": Unter diesem Bibelspruch stand die Erstkommunion in der Pfarreiengemeinschaft Schnaittenbach und Kemnath am Buchberg. 31 Drittklässler traten erstmals an den Tisch des Herrn. Die Mädchen und Buben zogen vom Vitusheim zur Schnaittenbacher Kirche. Pfarrer Josef Irlbacher widmete sich in seiner Predigt dem Licht. Aus dem Alltag kenne man viele Lichter, doch vor allem ein Licht für das Herz bräuchten die Menschen. "Auch wenn es im Leben dunkel und schwer wird, scheint das Licht Jesu stets in unser Herz, das für uns dadurch zur wertvollen Kraftquelle wird", erklärte er den Gottesdienstbesuchern. Die Gruppe Ichthys und Gerhard Linhart (Orgel) gestalteten die Messe. Der Kommunionausflug führte nach Kelheim und von dort per Schiff nach Weltenburg. Ein Abstecher zur Greifvogelschau auf der Rosenburg rundete die Tour ab. Bild: ads