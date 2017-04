Vermischtes Schnaittenbach

07.04.2017

07.04.2017

Einen Unterricht, wie ihn sich Kinder erträumen, bescherte Armin Pongs den Schaittenbacher Grundschülern bei einer Autorenlesung und der inspirierenden Schreibwerkstatt. Dabei entdeckten sie Lesen und Schreiben als ungeahnte Schätze.

"Lesen und Schreiben machen reich", das wissen die Schnaittenbacher Grundschüler nun ganz genau. Die Kinder mussten dabei leise sein und gut zuhören. Autor Armin Pongs dagegen musste laut und deutlich lesen - wenn er sich verlas, musste er zehn Liegestützen machen. Dies waren die Regeln, die auch einmal zum Zuge kamen.Ein kleines Krokodil im Weidenkorb, eine zauberhafte Prinzessin und schwarze, glänzende Augen eines verliebten Prinzen aus einem fernen Land waren der Stoff für das faszinierende Märchen "Traumländer", mit dem Armin Pongs seine kleinen Zuhörer in den Bann zog. Er verstand es bestens, die Figuren seines abenteuerlichen Märchens mit Stimme, Gestik und Mimik sowie schauspielerischen Elementen zum Leben zu erwecken. Der Autor stand während seiner Lesung stets in Augenkontakt mit den Kindern, die er immer wieder in das Geschehen mit einband. "Lesen macht reich, da es die Fantasie beflügelt", diese Botschaft brachte Pongs den Schülern gut näher.Nach den Lesungen für alle Mädchen und Buben aller Klassen öffnete Armin Pongs seine Lesewerkstatt für die Schüler der dritten und vierten Klassen, in der er die Kinder in das Geheimnis des Schreibens guter Geschichten einweihte. Die Nachwuchsautoren erhielten nur wenige Einleitungssätze und ein paar Stichpunkte zur Inspiration für ihre eigene Geschichte. Nicht schlecht staunten die jungen Schreiblehrlinge, als sie von Schriftsteller Pongs eine große "Marmorschnecke" in die Hand bekamen mit dem Versprechen, dass ihnen diese Muschel durch ihr Rauschen eine Geschichte zuraunt.Selbstverständlich gab Pongs den Kindern bei Bedarf Tipps und anregende Impulse an die Hand, damit die ersten Gehversuche als Nachwuchsschriftsteller auch glückten. Die Ergebnisse konnten sich hören lassen. So mancher Schüler war erstaunt über seine Schreibfähigkeit. Zwei Teilnehmer wurden für ihre gelungenen Geschichten mit je einer Muschelkette belohnt. Alle bekamen eine Urkunde für die Teilnahme an der Schreibwerkstatt.