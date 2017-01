Vermischtes Schnaittenbach

18.01.2017

1

0 18.01.2017

Positiv fiel die Bilanz aus, die die Kemnather Buchbergschützen bei ihrer Jahreshauptversammlung über das abgelaufene Jahr zogen. Die Mitglieder bestätigten Schützenmeisterin Annemarie Meier im Amt.

Vorstand Schützenmeisterin: Annemarie Meier Stellvertreter: Richard Aurich



Schriftführerin: Marianne Reng



Kassenverwalterin: Rosmarie Piehler Stellvertreterin: Jessica Meier



Sportleiter: Xaver Meier Stellvertreter: Achim Lurbiecki



Jugendleiter: Wolfgang Reif Stellvertreterin: Inge Aurich



Gerätewart: Georg Weber



Ausschussmitglieder: Josef Werner und Maria Ritz (mex)

Kemnath. 2. Bürgermeister Uwe Bergmann lobte im Namen der Stadt Schnaittenbach die vorzügliche Vereinsarbeit. Schützenmeisterin Meier zeigte sich in ihrem Bericht sehr zufrieden über die Aktivitäten des Vereins. Besondere Dank galt den Mitgliedern, "die mit ihrem persönlichen Einsatz dafür sorgen, dass der Verein in Kemnath eine feste Größe ist und bleibt". Dieser Rückhalt sei für den Vorstand Unterstützung und Motivation zugleich.Sportleiter Xaver Meier informierte über die sportliche Situation im Verein. Die Sportschützen waren mit vier Luftgewehrmannschaften von der Gauliga C bis hin zur Alters- und Seniorenklasse sowie einer Luftpistolenmannschaft in der Bezirksliga bei den Rundenwettkämpfen aktiv. Bei der Gaumeisterschaft erreichte so mancher Schütze einen Platz auf dem Treppchen. Außerdem war der Verein bei diversen Gesellschaftsschießen vertreten. Bei der Stadtmeisterschaft konnte Xaver Meier auch auf Schützen zählen, die nicht mehr das gesamte Jahr über aktiv schießen. Dies zeuge von einem guten Teamwork im Verein und habe den Buchbergschützen den heiß umkämpften Stadtpokal gebracht, betonte er.Jugendleiter Wolfgang Reif ist mit der Situation in Jungschützenbereich sehr zufrieden. Er bedankte sich bei allen Trainern und Betreuern für ihren Einsatz. Derzeit gibt es zwei Schüler- und eine Jugendmannschaft. Ein besonderer Höhepunkt war 2016 das Gaujugend-Schießen. Pia Hackenberg wurde mit einem 53-Teiler Gau-Jugendkönigin.Bei der Neuwahl des Vorstands konnten alle Posten problemlos besetzt wurden. Abschließend vermerkte Annemarie Meier, dass der Verein künftig vermehrt an der Verjüngung des Vorstands arbeiten müsse.