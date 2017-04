Vermischtes Schnaittenbach

07.04.2017

5

0 07.04.2017

"Das DGB-Ortskartell Schnaittenbach/Hirschau ist einer der Aktivposten in der regionalen Gewerkschaftsbewegung und ein wichtiger Ansprechpartner für die Beschäftigten in Fragen des Arbeits- oder Sozialrechts", erklärte Regionalsekretär Peter Hofmann bei der Mitgliederversammlung.

Schnaittenbach/Hirschau. Eine wichtige Aufgabe vor Ort leisteten hierbei die Betriebsräte der verschiedenen Unternehmen für die Beschäftigten. So manch guter Tipp helfe oftmals bei Fragen im Arbeitsleben weiter, sagte Hofmann.Dies bekräftigte auch DGB-Kreisvorsitzender Wolfgang Berndt bei der Sitzung mit Neuwahl im Gasthaus Kellerhäusl in Schnaittenbach. Das DGB-Ortskartell sei nicht nur ehrenamtlicher Vertreter der Gewerkschaftsbewegung, sondern auch Ansprechpartner vor Ort. Durch dieses Engagement stiegen das Gewicht und die Akzeptanz der Gewerkschaften vor Ort. Umso wichtiger sei es daher, dass es auch in Zukunft einen handlungsstarken Vorstand gebe.In seinem Rechenschaftsbericht zeigte Ortskartellvorsitzender Josef Biller die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr auf. Er erinnerte an die gemeinsame Maifeier am Marktplatz in Hirschau. Mit mehreren Aktionen wurde die Problematik in der Leiharbeit und beim Thema Altersarmut aufgezeigt. "Nur gute Tariflöhne und eine durchgehende Beschäftigung können vor Altersarmut schützen", unterstrich Biller. Bei der nächsten Maikundgebung spricht wahrscheinlich der Geschäftsführer der DGB-Region Oberpfalz, Christian Dietl. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Kaoliner Musikanten.Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder geschlossen Josef Biller als Vorsitzenden des DGB-Ortskartells. Biller wies auf Veranstaltungen des DGB hin. So ist am Mittwoch, 31. Mai, ein bundesweiter Aktionstag zum Thema "Gute Rente statt Altersarmut". Eine Klausurtagung der Ortskartellvorsitzenden in Konnersreuth ist geplant. Zur Bundestagswahl will sich der DGB mit Arbeitnehmerthemen an die Politiker wenden und Antworten einfordern. Der Verkauf der Maiabzeichen läuft über die Betriebsräte. Rentner können diese bei der Maifeier erwerben.