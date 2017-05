Vermischtes Schnaittenbach

11.05.2017

11.05.2017

Das Phönix Seniorenzentrum Evergreen beteiligte sich am Boys' Day. Mit Ferdinand Wick, Noel-Luca Schwägert und Leopold Kirchner machten sich drei Achtklässler des Nabburger Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums bei einem Schnuppertag ein Bild vom Beruf des Altenpflegers.

(u) Bei diesem "Aktionstag zur Berufsorientierung und Lebensplanung" für Jungen ab der fünften Klasse sollen diese Berufe kennenlernen, in denen maximal 40 Prozent Männer tätig sind. Zu diesen zählt eben der des Altenpflegers. Laut statistischem Bundesamt sind nur 23 Prozent in der Altenpflege Tätigen männlich.Die Gymnasiasten wurden in den Tagesablauf der Betreuung eingebunden. Ihre Arbeiten begannen mit der Mithilfe beim Frühstück. Danach lasen sie Heimbewohnern aus der Tageszeitung vor. Die Spaziergänge mit den Senioren beschränkte man wegen des kühlen und regnerischen Wetters auf die Flure und Gänge. Richtig Spaß und Freude hatten Jung und Alt bei Gesellschaftsspielen und beim Basteln von Blumen. Zum Mittagessen mussten die drei Burschen wieder ran. Bei Gesprächen mit den Senioren zeigten sich die Jugendlichen sehr kontaktfreudig. Höhepunkt war das Schmücken des Maibaumes, bei dem das Trio kräftig mit anpackte.Am Ende zogen die "Schnupperer" ein positives Fazit. Da sie jeweils "nur einer Abteilung" zugeordnet waren, hätten sie das Heimleben gerne noch intensiver kennengelernt. Festlegen, ob er tatsächlich später einen Altenpflegeberuf ergreifen will, wollte sich noch keiner der drei. Heimleiterin Regina Hofmann und ihr Team waren jedenfalls hoch zufrieden mit den drei Eintags-Praktikanten.