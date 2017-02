Vermischtes Schnaittenbach

26.02.2017

Schnaittenbach. Närrisches Treiben herrschte am Sonntagnachmittag auch in Schnaittenbach. Wie in den letzten Jahren waren wieder Hunderte Besucher an die gut eineinhalb Kilometer lange Strecke gekommen, durch welche sich der Faschingszug durch die Stadt schlängelte.

Ab 14 Uhr stand die Aufstellung der Teilnehmer „Auf der Loh“, waren die Bürgersteige entlang der Hauptstraße mit Schaulustigen gefüllt. Partystimmung herrschte an allen Ecken, vor allem auch an den zahlreichen Ständen entlang der Route. „Es ist einfach wie jedes Jahr der Höhepunkt bei uns in Schnaittenbach. Und eine mords Gaudi“, sagte der Schnaittenbacher Horst Enderer, der einem als Joker geschminkt über den Weg lief. Aber auch bei den Kleinen herrschte große Vorfreude. „Ich freu mich am meisten über die vielen Bonbons die ich dann wieder einfangen kann“, grinste der sechsjährige Jonas Meier, der mit Mama und Papa aus Hirschau gekommen war.Gut eine halbe Stunde dauerte das bunte Treiben. Auf den Wagen waren in diesem Jahr dabei die Fußballjugend des TuS Schnaittenbach, welche dabei mit einem Rasenmähertraktor auffuhr, auf den Traktoren mit Anhängern zogen die Pfadfinder, die Jugendfeuerwehr Schnaittenbach und die KLJB Freudenberg-Wutschdorf durch die Straßen. Dabei wurden Märchengeschichten aus dem Schnaittenbacher Rathaus bildlich ins Leben gerufen, die Schnaittenbacher Fußballer arbeiten daran, die WM 2030 zu bekommen, die Panzerknackerbande hatte den Stadttresor geklaut, und ihn unter viel Beifall mit lautem Knall dann geöffnet. Die Geldscheine wehten dabei nur so in alle Richtungen und wurden anschließend natürlich großzügig verteilt.Politisch hinterfragt wurde die Politik des US-Präsidenten, der von Bodyguards geschickt vor einer Meute Mexikaner abgeschirmt wurde. Auch die Dorfgemeinschaft Neuersdorf ging mit der Politik ins Gericht, bezugnehmend auf die Diskussion num das Trinkwasser in der Stadt. Neben einigen privaten Fußgruppen, die sich mit eingegliedert hatten, erhielten die Maschkerer des Kindergarten St. Vitus, der Schule sowie die Garde Hirschau viel Applaus von den Besuchern.Angeführt von der Trachtenkappelle Schnaittenbach schlossen sich dabei natürlich auch Bürgermeister Josef Reindl mit einem Großteil seiner Stadträte sowie Pfarrer Josef Irlbacher an. Allesamt zogen sie nach absolvierter Strecke zum Innenhof des Rathauses, wo im Partyzelt sowie in den umliegenden Gastwirtschaften das bunte Spektakel seinen Abschluss fand.