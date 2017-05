Florianstag in Neuersdorf

Neuersdorf. Zum Gedenken an ihren Schutzpatron, den heiligen Florian, haben die vier Feuerwehren der Stadt Schnaittenbach den Florianstag in Neuersdorf gefeiert. Bei der Messe zog Pfarrer Josef Irlbacher einen Vergleich vom guten Hirten und den Feuerwehren. Dienst in der Feuerwehr sei nichts anderes als das Guter-Hirte-Sein eines Christen.

Nach dem Gottesdienst führte ein Schweigemarsch zur Ortskapelle. An der dortigen Gedenktafel legte Feuerwehr-Vorsitzender Helmut Böhm Blumen für die verstorbenen Mitglieder aller Wehren nieder. Bei der anschließenden Feier im Festzelt betonte Bürgermeister Sepp Reindl, dass die gute Tradition von Messe, Totengedenken und anschließender Feier von einer guten Zusammenarbeit der Wehren untereinander und mit der Stadt zeuge. Sein Dank galt allen Funktionsträgern für die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Kreisbrandinspektor Karl Luber wünschte allen Feuerwehrleuten unfallfreie Übungen und Einsätze.