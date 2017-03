Vermischtes Schnaittenbach

02.03.2017

Die Schnaittenbacher Freien Wähler setzen für die nächsten drei Jahre weiter auf ihr bewährtes Führungsteam. In der gut besuchten Hauptversammlung wurde Harald Kausler einstimmig als Vorsitzender bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Peter Großmann.

Dank für den Einsatz

Mitglieder werben

Vorstand Vorsitzender: Harald Kausler Stellvertreter: Peter Großmann



Schatzmeisterin: Johanna Schlosser



Schriftführer: Günter Demleitner



Vorsitzender der Arbeitsgruppe: Hans Grieger



Jugendbeauftragter: Georg Wendl



Kassenprüfer: Hans Wagne r und Michael Großmann (sh)

Bei der Sitzung in der Gastwirtschaft Haas stellte Kausler in seinem Rechenschaftsbericht selbstbewusst fest, dass die Freien Wähler sowohl im Kommunalparlament als auch im Schnaittenbacher Vereinsleben ein Aktivposten seien. Dem guten Zusammenhalt untereinander und der Förderung von Kameradschaft und Geselligkeit dienten nach seinen Angaben die Weinfahrt nach Veitshöchheim, das Wildschweinessen, das Erdbeerfest im Seniorenzentrum Evergreen, Informationsabende über Erste Hilfe oder Theaterbesuche.Ins Wasser gefallen sei dagegen die Zillenfahrt auf der Vils als Beitrag zum städtischen Kinderferienprogramm. Besonders würdigte Harald Kausler die Arbeit der beiden Freien-Wähler-Stadträte Manfred Schlosser und Georg Wendl, die Renovierung von insgesamt zwölf FW-Ruhebänken im gesamten Stadtgebiet durch Mitglied Hans Wagner und den Einsatz von Georg Finster im Vorstand des FW-Kreisverbands.3. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender Manfred Schlosser informierte über die Stadtratsarbeit im vergangenen Jahr. Schwerpunkte waren die rund 175 000 Euro teure Instandsetzung der Max-Reger-Brücke, die Dorferneuerung in Sitzambuch, das Kommunalinvestitionsprogramm am städtischen Kindergarten St. Vitus, die Regelung der Parksituation in der Blumenstraße, die energetische Optimierung der Kläranlage, die Sanierung des Fliederwegs in Kemnath, der Neubau der Außensportanlage beim Schulhaus, die Erneuerung und Ergänzung der EDV-Ausstattung der Grund- und Mittelschule sowie die Erschließung und Baufreigabe im ehemaligen Ostfeld I. Schlosser bedauerte, dass die Stadtverwaltung keine Möglichkeit gefunden habe, dem Gemeinschaftsantrag von Freien Wählern, SPD und CWU auf einheitliche Abrechnung der dortigen Straßenerschließungsbeiträge zu entsprechen.Ziel der Freien Wähler ist es laut Schlosser, in der Kommunalpolitik noch schlagkräftiger zu werden. Dankbar wäre man für junge FW-Mitglieder, die frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen.Schatzmeisterin Johanna Schlosser gab einen Überblick über die finanzielle Lage und stellte fest, dass die Freien Wähler finanziell auf gesunden Beinen stehen. Zustimmung fand ein Antrag, den Jahresbeitrag auf acht Euro festzusetzen und diesen mittels Bankeinzug zu vereinnahmen.Harald Kausler gab eine Vorschau auf die geplanten Aktivitäten 2017, wie die allmonatlichen Fraktionssitzungen im Rathaus, das Erdbeerfest im Juni im Seniorenheim, den Familienausflug als Ferienprogramm, die Weinfahrt im September, Betriebsbesichtigungen, die Renovierung von Bänken, die Herausgabe eines FW-Informationsblatts oder einen Erste-Hilfe-Kurs im alten Rathaus.Schwerpunkt ist die Steigerung des Mitgliederstandes von derzeit 46 auf über 50 im Hinblick auf die 60-Jahr-Feier 2020. Ehrenmitglied Erwin Meier wünschte, den Weg vom TuS-Sportzentrum am Forst zum Siedlermarterl für die vielen Spaziergänger und Campinggäste wieder einigermaßen begehbar zu machen. Er kündigte außerdem die Anfertigung und Aufstellung weiterer Freie-Wähler-Bänke an.