Vermischtes Schnaittenbach

01.05.2017

01.05.2017

Ein ganz unglücklicher Unfall bescherte am Samstag gegen 13.15 Uhr einem 16-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis schwere Verletzungen und kostete einem Hund das Leben. Der 16-Jährige war mit seinem Honda-Leichtkraftrad auf dem Kindlaser Weg stadtauswärts unterwegs. Aus einem Anwesen dort lief ein Hund auf die Straße und wurde von dem Krad erfasst. Der 16-Jährige stürzte mit dem Fahrzeug und erlitt schwere Verletzungen. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Hund wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Am Krad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.