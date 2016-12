Vermischtes Schnaittenbach

30.12.2016

4

30.12.2016

Die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr gilt bei der Gebietsverkehrswacht Hirschau-Schnaittenbach als oberstes Gebot. Das bekräftigte der Verein bei seiner Jahreshauptversammlung.

Viel Anerkennung

Beidseitig Leitplanken

Parken und Ausfahrt

Für Treue geehrt 50 Jahre Mitgliedschaft: Bernhard Wicke



40 Jahre: Egon Fischer, Heidi und Xaver Flierl, Hermann Gebhard, Ernst und Günther Groth, Werner Huber, Josef Kummer, Andreas Lederer, Franz Luber, Ernst Menzel, Konrad Meyer, Jutta Pfab, Hans Prösl, Horst Pusch, Max Robl, Wolfgang Schwab, Hugo Stark, Karl-Heinz Stein, Horst Wender, Richard Wiesneth, Georg und Hubert Wittmann



25 Jahre: Georg Bauer, Johann Braun, Angela Leitl, Brunhilde Paulus, Christine Röbl, Rosina Schwabl und Patricia Strobl (ads)

Die Mädchen und Buben aus Kindergärten und Schulen in den beiden Kaolinstädten sind der Verkehrswachtgruppe ein besonderes Anliegen. Vorsitzender Hubert Ritz zog bei der Zusammenkunft eine positive Jahresbilanz.Hirschaus stellvertretender Bürgermeister Josef Birner dankte der Verkehrswacht für die finanzielle und materielle Unterstützung sowie die Förderung der Verkehrserziehung in den Kindergärten und Schulen. Schnaittenbachs Bürgermeistervertreter Manfred Birner betonte, dass die Gebietsverkehrswacht bei ihrer Förderung auch die Ortsteile nicht vergesse.Hubert Ritz stellte fest, dass die bei der Jahreshauptversammlung 2015 von der Gebietsverkehrswacht angeregte Sicherung der Verkehrsteilnehmer an der Wolfgang-Droßbach-Straße auf Höhe der Gruben durch eine beidseitige Leitplanke inzwischen erfolgt sei. Der Verein hat laut dem Vorsitzenden derzeit 428 Mitglieder. "Leider waren auch heuer einzelne Kündigungen zu verzeichnen, so dass der Mitgliederrückgang durch Neuaufnahmen nicht kompensiert werden kann", bedauerte er.Ritz wies darauf hin, dass die Gruppierung Kindergärten und Schulen in Hirschau und Schnaittenbach mit der Übernahme der Kosten für Lehrmaterial zur Radfahrausbildung und -prüfung unterstützt habe. Auch habe man zwei neue Fahrräder für die Verkehrserziehung an der Mittelschule Schnaittenbach finanziert. Erneut habe sich der Verein mit einem Infostand am Frühjahrsmarkt in Hirschau beteiligt. Ein Reaktionstest mit einem von der Kreisverkehrswacht Amberg kostenlos zur Verfügung gestellten Gerät sei rege nachgefragt worden.Ritz bedauerte, dass es immer schwieriger werde, ehrenamtliche Elternlotsen zu gewinnen. Im Zuge der Aktion "Vorsicht Kindergarten" habe man vor St. Wolfgang in Hirschau ein Banner angebracht. Der Bericht von Schatzmeister Siegbert Gmey zeigte, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht.Bei der Versammlung wurde die Parksituation in der Schönbrunner und der Kolpingstraße in Hirschau angesprochen. Thema war auch die Ausfahrt vom Bischof-Bösl-Platz zur Hauptstraße in Hirschau.