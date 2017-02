Vermischtes Schnaittenbach

Gerhard Heindl tritt in die Fußstapfen seines Großvaters und übernahm den Vorsitz beim Geflügelzuchtverein Schnaittenbach-Hirschau. Der bisherige Vorsitzende Erwin Singer hatte nach knapp 40 Jahren nicht mehr kandidiert.

Wertvolles Kulturgut geht verloren Vorsitzender Erwin Singer ging bei der Jahreshauptversammlung des Geflügelzuchtvereins Schnaittenbach-Hirschau auf die Auswirkungen der Vogelgrippe auf die hiesigen Züchter ein.



Er stellte fest, dass der Ausbruch der Krankheit kurz nach der eigenen Schau in Schnaittenbach im November vergangenen Jahres und der in diesem Zuge verordneten Stallpflicht das Aus für aktive und erfolgreiche Züchter aus den eigenen Reihen gewesen sei. Er befürchtete, dass aufgrund des daraus resultierenden Mehraufwands weitere Mitglieder ihr Hobby an den Nagel hängen. "Dadurch geht uns ein wertvolles Kulturgut verloren", machte Singer bewusst.



Der neue Vorsitzende Gerhard Heindl ergänzte, dass die Auswirkungen der Stallpflicht die Züchter zur Aufstallung zwingen und diese deshalb die Zucht aufgeben: "Wenn man ständig mit ansehen muss, wie die Tiere unter der Aufstallung leiden, ist das für jeden ernsthaften Züchter eine furchtbare Tierquälerei." Diese können nach seinen Aussagen aber nicht viel dagegen tun, da seien der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter und das Ministerium gefragt.



Gerhard Heindl bedauert, "dass rund 500 000 organisierte Geflügelzüchter in ganz Deutschland nicht oder besser gesagt gar kein Gehör bekommen". Sollten jetzt im Frühjahr noch weitere infizierte Tiere gefunden werden, dann werde die Aufstallung fortgesetzt. Somit müsse auch die Nachzucht eingesperrt werden. "Bei diesen engen Platzverhältnissen sind Fehlverhalten wie Federpicken und Kannibalismus programmiert", machte der erfolgreiche Züchter klar. (ads)

Ein arbeitsreiches Vereinsjahr, das mit beachtlichen züchterischen Erfolgen gekrönt war, so lautete die Bilanz, die der Geflügelzuchtverein Schnaittenbach-Hirschau bei seiner Jahreshauptversammlung für 2016 zog. Dem Verein gehören 234 Mitglieder an, ein Minus von fünf gegenüber dem Vorjahr. Die Geflügelzüchter aus Schnaittenbach-Hirschau halten 2 Gänse, 4 Puten, 75 Hühner, 160 Zwerghühner, 350 Tauben und 75 Stück Ziergeflügel.Vorsitzender Erwin Singer ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Hinter dem Verein stehe ein engagierter und motivierter Vorstand sowie ein großer Kreis an aktiven Mitgliedern. Der Geflügelzuchtverein Schnaittenbach-Hirschau habe auch auf Kreis- und Bezirksebene Präsenz gezeigt. Um stets auf dem aktuellen Wissenstand zu sein, besuchte eine Delegation des Vereins die Zuchtwartschulung in Pfrentsch.Das Vereinsheim in Schnaittenbach diente wieder als Veranstaltungsort für die Kreiszuchtwartschulung. Gut besucht war das Gockerlfest. Mit der Beteiligung an der Kreisschau in Kombination mit Kaolinpottschau und Gruppenschau mit Vilseck - es lagen 420 Meldungen vor - zeigte sich Erwin Singer als Vorsitzender des ausrichtenden Vereins nicht zufrieden.Mit Stolz verwies er dagegen darauf, dass die Züchter aus den eigenen Reihen mit ihren Tieren nicht nur Ausstellungen bestückt, sondern bei Landes- und Sonderschauen auch Erfolge eingefahren hätten. Gerhard Heindl habe bei der Europaschau der Geflügelzüchter im französischen Metz mit einer seiner Zwerg-Wyandotten-Hennen den Titel Europachampion geholt. Jugendwart Peter Heindl habe mit den Nachwuchszüchtern auch im vergangenen Jahr am Kreisjugendzeltlager der Geflügelzüchter in Auerbach teilgenommen. Singer appellierte an die Mitglieder, für den Verein zu werben.Die Berichte von Schriftführer Elmar Kral, Jugendleiter Peter Heindl und der Zuchtwarte Gerhard Heindl für Hühner, Josef Lang für Tauben sowie Hans Heindl für Ziergeflügel folgten. Der Kassenbericht von Schatzmeister Max Heindl zeigte, dass der Geflügelzuchtverein auf finanziell gesunden Beinen steht.VorstandVorsitzender: Gerhard Heindl Stellvertreter: Anton LuberKassier: Max Heindl Stellvertreter: Roland LindnerSchriftführer: Peter Heindl Stellvertreter: Elmar KralZuchtwarte: für Geflügel Gerhard Heindl , für Tauben Herbert Schlosser , für Ziergeflügel Hans HeindlJugendleiter: Peter Heindl Stellvertreter: Anton LuberBeisitzer: Erwin Singer, Erwin Hoyer, Inge Kral, Richard Schwärzer, Wolfgang Freitag, Siegmund Söllner und Hermann HelmutKassenprüfer: Michael Kumeth und Gerhard HoyerRingverteilung: Max Heindl Stellvertreter: Gerhard HeindlGerätewarte: Erwin Singer, Anton Luber und Siegmund SöllnerEhrungen60 Jahre Mitgliedschaft: Georg Hirsch, Max Heindl und Erwin Singer50 Jahre: Manfred Jiricka, Hans Pirner und Gerhard Hoyer