Goaßlschnalzer lassen es in Schnaittenbach krachen

01.01.2017

Früher knallten am Neujahrsmorgen die Hirten und Knechte mit ihren Peitschen, um die bösen Geister zu vertreiben und so für ein gutes neues Jahr zu sorgen. In Schnaittenbach übernahmen diese Aufgabe vor einigen Jahren die Schlecherer Goaßlschnalzer.

Auch heuer fanden sie sich am Neujahrsmorgen im Rathausinnenhof ein, um mit ihren Peitschen das neue Jahr zu begrüßen. Gesundheit, Glück und Erfolg wünschten die Schlecherer Goaßlschnalzer dabei den Schnaittenbachern. Bürgermeister Sepp Reindl freute sich, dass die Bürger sehr zahlreich erschienen waren, und dankte den Goaßlschnalzern für ihren Einsatz zur Brauchtumspflege. Zu zünftiger Quetschenmusik zeigten die Schlecherer dann, dass sie die Kunst des Peitschenknallens bestens beherrschen. Dafür gab es Applaus vom Publikum, und alle Anwesenden bekamen ein Schnäpschen vom Bürgermeister, mit dem auf das neue Jahr angestoßen wurde.