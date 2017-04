Vermischtes Schnaittenbach

03.04.2017

0 03.04.2017

Angesichts dieser Fülle von Festivitäten und Aktionen bilanzierte der Heimat- und Volkstumsverein Ehenbachtaler 2016 als ein "turbulentes und arbeitsreiches Jahr, das mit Erfolg gekrönt war". Die Mitglieder bestätigten Peter Meier als Vorsitzenden im Amt.

Viele Veranstaltungen

Zu den Erwachsenen

Vorstand Vorsitzender: Peter Meier Stellvertreter: Sepp Lang und Ewald Großmann



Schriftführer: Christoph Wenninger



Kassier: unbesetzt



Kassenrevisoren: Andrea Stingl-Strähl und Josef Werner



Vortänzerin: Maria Schwab Stellvertreter: Arthur Biller



Jugendleiterin: Maria Schwab



Trachtenwartin: Cornelia Biller



Vertreter der Ehenbachtaler Blaskapelle: Dominik Strähl , der Trachtenkapelle Schnaittenbach: Alfred Hausmann



Beisitzer: Josef Werner, Erwin Meier und Matthias Weigert (ads)

(ads) Kein Platz blieb frei bei der Jahreshauptversammlung im Trachtlerheim. Wie Peter Meier informierte, blieb die Mitgliederzahl mit knapp 300 relativ stabil. Höhepunkt war im vergangenen Jahr die Feier des 70-jährigen Bestehen. Bei dem Fest wurde die alte Tradition der Gasslkirwa neu belebt.Erwähnt wurden Buchbergfest, Winteraustreiben, Drischeldreschen zu Erntedank, Waldweihnacht auf dem Buchberg und zuletzt die Strickschule - allesamt wurden bestens angenommen. Der Vorsitzende zeigte sich erfreut über die Erfolge der Ehenbachtaler Blaskapelle, die einen enormen Zulauf verbuchen könne. Mit Besorgnis blickt Peter Meier dagegen auf die Entwicklung der einst florierenden Jugendtanzgruppe, die sich praktisch aufgelöst habe.2. Vorsitzender und Zeug- und Vereinswart Sepp Lang berichtete von einem sehr arbeitsreichen Jahr. Mit Stolz erinnerte er, dass die Trachtler 2016 bei der landkreisweiten Osterbrunnenaktion mit ihrem neu gestalteten Prachtexemplar den 1. Platz geholt hätten. Lang erwähnte den Bau eines Zugangs zum Dachstuhl in der Buchberghütte. Weiter berichtete er, dass die Trachtler die obere Buchberghütte aufgegeben, schon geräumt und in die Zuständigkeit des Forstamts überlassen hätten. Er lud zur Teilnahme an den Kaffeenachmittagen jeden ersten Freitag im Monat um 14 Uhr im Trachtlerheim ein.3. Vorsitzender und Chronist Ewald Großmann stellte die in Jahrzehnten von ihm zusammengetragenen und gepflegten Bilderchroniken vor und wartete mit interessanten Daten auf. So zeichnete der Heimat- und Volkstumsverein seit seinem Bestehen 50 Personen mit der Ehrenmitgliedschaft aus, verlieh 33 die Silberdistel und 77 die Buchbergfördernadel. Der Kassenbericht, den Peter Meier stellvertretend für die Schatzmeisterin Anna Wendl vortrug, zeigte, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht.Vortänzer Erwin Meier berichtete von allerhand Aktivitäten der Tanzgruppe. Er stellte vor allem den ausgezeichneten Zusammenhalt seiner Truppe heraus. Besonders erwähnenswert fand Meier den von einigen Mitgliedern neu geschaffenen Wanderweg über die Boiwiequelle zur Buchberghütte.2. Jugendleiterin Maria Schwab bestätigte, dass das Interesse an der Jugendtanzgruppe stark zurückgegangen sei. Bei Maibaumaufstellen im Seniorenheim, Flohmarkt bei der 70-Jahr-Feier und Buchbergfest habe man noch mit vier Tanzpaaren aufwarten können. Im zweiten Halbjahr seien die Tanzproben und Bastelaktionen nicht mehr angenommen worden. Laut Schwab soll nun versucht werden, die verbliebenen Jugendlichen in die Erwachsenentanzgruppe zu integrieren.Der Bericht von Dominik Strähl als Vertreter der Ehenbachtaler Blaskapelle (EBK) zielte genau in die gegensätzliche Richtung. Sie ist auf 52 aktive Mitglieder angewachsen, davon 22 unter 18 Jahren. Laut Strähl wurden im vergangenen Jahr 46 Proben abgehalten. Ausgebildet wird sowohl in der Gruppe als auch in Einzelunterricht. 19 Mal war die EBK bei Auftritten zu hören.Höhepunkt war die eigene 20-Jahr-Feier mit vier befreundeten Blaskapellen am Buchberg. Das Bockbierfest war ausgezeichnet besucht. Mit Unterstützung der Stadt Schnaittenbach konnte sich die EBK das eine oder andere neue Musikinstrument für die Ausbildung anschaffen. Auch wird der Probenraum beim städtischen Bauhof erweitert.Trachtenwartin Veronika Graf berichtete von allerhand Arbeiten rund um die Trachtenerhaltung. In die Neuanschaffung und Änderungen der Trachtengewänder wurden 2016 über 3000 Euro investiert. Zum Abschluss stimmte die Versammlung dem von Peter Meier eingebrachten Antrag auf Erhöhung der Jahresbeiträge um drei Euro zu.