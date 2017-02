Vermischtes Schnaittenbach

09.02.2017

11

0 09.02.201711

Seit 65 Jahren ist er ein Ausbund von Frohsinn und Heiterkeit: der weit über Schnaittenbach hinaus bekannte und beliebte Faschingszug. Im Rentenalter angelangt, tritt der Gaudiwurm aber nicht den Ruhestand an, sondern begeistert am Faschingssonntag, 26. Februar, wieder die Narren aus nah und fern.

Seit 1952 ist der Umzug am Sonntag vor dem Rosenmontag fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der "jungen Stadt mit Tradition". Alten Zeitungsberichten hat Hobbychronist Hans Grieger entnommen, dass die Geburtsstunde der Schnaittenbacher Faschingsbewegung 1951 schlug. Die Initiative dürfte vom Gesangverein ausgegangen sein, der Ende der 1940er-Jahre im Saal des damaligen Gasthauses von Michl Weiß in der Hauptstraße einen Faschingsball abhielt. Feuerwehr, TuS, Schützen, Trachtler, Pfarrgemeinderat und andere Vereine sowie Firmenbälle etwa von Kick und Kerb-Konus folgten. Bald gab es einen Prinz namens "Rudolf von Schulanien" mit Hofmarschall, Gefolge, Elferrat sowie Sängerkindern im Gesangverein. Eine Prinzengarde in farbenprächtigen Kostümen folgte. Schnaittenbach konnte sich rühmen, als einziger Ort im damaligen Landkreis Amberg eine Prinzengarde zu besitzen.Angesteckt von der närrischen Begeisterung, hoben Vertreter der Schnaittenbacher Behörden, Vereine und Betriebe im November 1951 die Faschingsgesellschaft Narrhalla Schnaittenbach aus der Taufe. Erste Aufgabe des damals gegründeten Neunerrats war es, die Schnaittenbacher Faschingsbälle zu koordinieren sowie die beiden Umzüge am Faschingssonntag und -dienstag zu organisieren. 1952 rief man mit Peter I. von Rotbühlien und seiner Lieblichkeit Prinzessin Anni nicht nur das erste Prinzenpaar aus, sondern hob auch den ersten Faschingsumzug aus der Taufe, den zwischenzeitlich ältesten nordostbayerischen Faschingszug. Um 1962 taufte sich die Narrhalla gemäß den Schnaittenbacher Stadtfarben um in Faschingsverein Blau-Gelb. Der Faschingszug lockte jedes Jahr Tausende Zuschauer nach Schnaittenbach. Man war gespannt auf die Themenwagen und Fußgruppen der Vereine und Organisationen, die Bürgermeister und Stadträte, aber auch sonstige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf den Arm nahmen. Diese Zeiten sind vorbei, nachdem sich einige Vereine auflösten, sich wegen Überalterung der Mitglieder zurückzogen oder aber die gestiegenen Sicherheitsauflagen nicht mehr erfüllen konnten oder wollten. Vor einigen Jahren kam auch das Ende des Faschingsvereins Blau-Gelb, so dass zur Aufrechterhaltung dieser Traditionsveranstaltung die Stadt als Organisator des Gaudiwurms einspringen musste.