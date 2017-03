Vermischtes Schnaittenbach

27.03.2017

(ads) "Älter werden, sicher fahren" - ein brisantes Thema, das die Stadträte Rudolf Bergmann und Sepp Werner als Seniorenbeauftragte der Stadt aufgriffen. Zusammen mit dem ADAC organisierten sie eine Informationsveranstaltung. Dass das Thema auch die älteren Schnaittenbacher interessiert, zeigte der komplett besetzte Kulturstadl. Referent war Walter Linke vom ADAC Nordbayern, ein pensionierter Polizeibeamter, der das Seniorenprogramm des ADAC moderiert.

Rudolf Bergmann zeigte sich erfreut, dass über 60 ältere Menschen in den Kulturstadl gekommen waren. Er verwies auf das seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises. Gerade das Handlungsfeld "Wohnen im Alter zu Hause" setze laut Bergmann eine gewisse Mobilität voraus: "Je mobiler man im hohen Alter noch ist, desto mehr Lebensqualität kann man sich erhalten."Walter Linke ging auf die Mobilität im Alter näher ein und wies darauf hin, dass der Führerschein auf Lebenszeit gelte. In letzter Zeit sei dieses Thema von verschiedenen Seiten kritisch aufgegriffen worden. Er machte bewusst: "Bei älteren Menschen kommen dadurch Unsicherheit und Befürchtungen auf, besonders dann, wenn Senioren im Straßenverkehr negativ auffallen." Laut Linke fehle bis heute und wohl auch in naher Zukunft eine gesetzliche Regelung, weshalb sich wahrscheinlich am Führerschein auf Lebenszeit auch nichts ändern werde. Deshalb sollten sich ältere Menschen seiner Meinung nach immer wieder selbst fragen: "Wie fit bin ich noch für das Fahren eines Autos?"Ob man noch sicher am Straßenverkehr teilnehmen könne, hänge von der persönlichen Leistungsfähigkeit, einer guten Gesundheit, gutem Hören und Sehen und Beweglichkeit ab. "Niemand sollte sich scheuen, auf entsprechende Hilfsmittel zurückzugreifen", appellierte Linke an Senioren, die sich ans Steuer setzen. Er gab den Besuchern Tipps zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr als Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Zum Schluss rief er zu m fairen Miteinander im Straßenverkehr durch gegenseitigen Akzeptanz auf.