Vermischtes Schnaittenbach

09.03.2017

0 09.03.201711

Mit 338 Mitgliedern, darunter 82 Aktiven und Jugendlichen, ist die Feuerwehr Schnaittenbach ein großer Verein in der Stadt. Die Bilanz bei der Jahreshauptversammlung fiel positiv aus.

Vorangegangenen waren ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Feuerwehr, den Stadtpfarrer Josef Irlbacher zelebrierte, und ein Totengedenken im Friedhof. Bei der Sitzung im Unterrichtsraum des Gerätehauses ließ Vorsitzender Konrad Bierner in seinem Bericht das vergangene Vereinsjahr noch einmal Revue passieren und erinnerte an die gesellschaftlichen und kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen.Kassenverwalterin Martina Igl erläuterte den Jahresabschluss 2016, stellte das Vermögen des Feuerwehrvereins sowie die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres dar. Weil Igl aus persönlichen Gründen vorzeitig von ihrem Posten zurückgetreten war, musste für die restliche Wahlperiode bis 2018 ein Ersatz gefunden werden. Julia Jack stellte sich als einzige Kandidatin zur Wahl und wurde von der Versammlung ohne Gegenstimme für den Posten bestimmt.Bürgermeister Josef Reindl stellte fest, dass die sinnvolle und notwendige Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes mit der Einweihung des Hilfeleistungs-Löschfahrzeugs HLF 20 und des Gerätewagens Logistik GW-L1 im April vergangenen Jahres ihren feierlichen Abschluss fand. Der Dank des Bürgermeisters galt dem gesamten Führungsteam, das die gestellten Anforderungen meistere.Im Hinblick auf die 2018 anstehende Neuwahl der Kommandanten forderte das Stadtoberhaupt die jüngeren Aktiven auf, sich in der Führungsmannschaft zu engagieren und somit den Fortbestand der aktiven Wehr dauerhaft zu gewährleisten.Laut dem Bericht von Kommandant Michael Werner zum vergangenen Jahr hatte die 62 Aktive starke Wehr 65 Einsätze zu bewältigen, darunter 13 Brände und 36 technische Hilfeleistungen. Dies entspreche einer Steigerung von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Des Weiteren schnitt er die Führungs- und Altersstruktur der aktiven Wehr an, die personelle Besetzung und die insgesamt geleisteten 3282 Arbeitsstunden bei Einsätzen, Übungen, Unterrichten, Leistungsabzeichenprüfungen, Lehrgängen und Arbeitseinsätzen.Nach Absolvierung des Gruppenführerlehrgangs an der Staatlichen Feuerwehrschule Regensburg wurde Sebastian Kindzorra zum Löschmeister befördert. Michael Hottner stieg wegen seines Engagements als Zugführer zum Oberlöschmeister auf. Marina Perlinger, Emil Dölschner und Maximilian Gebhardt sind nach ihrem Übertritt in die aktive Wehr nun Feuerwehrmann/-frau, Katrin Nagler, Eva Maria Weiß und Maximilian Nagler Oberfeuerwehrmann beziehungsweise -frau.Jugendwart Sebastian Kindzorra erläuterte die Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchses. Kreisbrandinspektor Karl Luber bestätigte, dass die Feuerwehr Schnaittenbach "sowohl personell als auch bezüglich der Ausrüstung voll auf Kurs liegt".