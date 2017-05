Vermischtes Schnaittenbach

08.05.2017

Kreisbrandrat Fredi Weiß sprach von einer "spektakulären Scheidung nach 15 Jahren". Er bezog sich damit auf eine personelle Veränderung bei der Feuerwehr Holzhammer. Die hatte Jahreshauptversammlung und wählte eine neue Führungsspitze.

93 Einsatzstunden

Friedl macht weiter

Unzählbare Stunden

Holzhammer. In der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Holzhammer berichtete deren Vorsitzender Hans Friedl, dass man aktuell 116 Mitglieder zähle. Die Wehr habe an 17 verschiedenen Veranstaltungen wie Florianstag, Kirchenzug am Kirwasonntag in Holzhammer und einem runden Geburtstag teilgenommen hat. Außerdem habe es 2016 eine Jahreshauptversammlung, drei Ausschusssitzungen und zwölf Monatsstammtische gegeben.Kommandant Heiko Friedl informierte über insgesamt neun Einsätzen, unter anderem von Unfallabsicherungen, einer Suchaktion, einem umgefallenen Baum, der über einer Straße lag, und Verkehrsabsicherungen. Insgesamt wurden 93 Einsatz- und rund 450 Übungsstunden geleistet. Zurzeit weise der Verein 52 aktive Mitglieder auf, davon neun weibliche sowie 21 Jugendliche, davon 13 Mädchen.In seinem Bericht sprach Reinhard Prechtl die negative Entwicklung des Kassenstands an, was aber mit größeren Ausgaben für neue Uniformen und Ausrüstung zu tun habe. Dies sei aber nicht so schlimm. Denn: "Wenn alles normal weitergeht, und spätestens im September die Photovoltaikanlage abbezahlt ist, dann wird der Verein jährlich eine schöne Summe an Einnahmen haben."Trotz der geschilderten Entwicklung beantragten die Kassenprüfer, Berthold Pinzer und Uli Plößl, den Kassier zu entlasten, was auch einstimmig erfolgte.Weiterer Punkt der Tagesordnung war die Neuwahl. Danach bleibt Hans Friedl für weitere drei Jahre Vorsitzender. Sein bisherigen Stellvertreter Lorenz Plößl stellte sich aber nicht mehr zur Verfügung. Dessen Nachfolger wurde Stefan Kumeth. Kassier Reinhard Prechtl wurde im Amt bestätigt, ebenso Schriftführer Gerhard Neidl und Jugendwart Stefanie Wagner. Gerätewart ist jetzt Christian Kraus, der Hermann Uschald nachfolgt. Dieser stand auch nicht mehr zu Verfügung. Alle wurden einstimmig gewählt. Der Ausschuss setzt sich jetzt aus Johannes Plößl, Werner Schlosser und Manuel Wagner zusammen.Bürgermeister Sepp Reindl bedankte sich bei allen für die geleistete Arbeit und hob die tolle Altersstruktur bei der Feuerwehr hervor. Nirgends anders seien Junge bis hin zu ganz alten Mitgliedern so sehr verbunden wie bei der Feuerwehr. Ganz besonders dankte er den scheidenden Lorenz Plößl und Hermann Uschald für die tolle Zusammenarbeit während der gesamten Amtszeit.Kreisbrandrat Fredi Weiß sprach von einer "spektakulären Scheidung" bei der Feuerwehr, nachdem sich das "Vorstandsehepaar" Hans Friedl und Lorenz Plößl nach 15 Jahren trenne. Er fügte aber auch hinzu dass mit Stefan Kumeth ein würdiger Nachfolger gefunden wurde.Weiß würdigte die Tatsache, dass Hermann Uschald unzählbare Stunden für die Instandhaltung der Ausrüstung verbracht habe. Besonderer Dank galt aber auch einmal allen Partnern der Aktiven, die es hinnähmen, dass diese alle 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr auf "Stand by" stünden. "Egal, ob im Urlaub, an Wochenenden oder mitten in der Nacht."Für heuer wies Hans Friedl darauf hin, dass nur wenige Veranstaltungen anstünden, so das Maifest und der Kameradschaftsabend im Oktober.