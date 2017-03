Vermischtes Schnaittenbach

Die Fußballer des TuS Schnaittenbach setzen für die kommenden zwei Jahre weiter auf Frank Heindl. Bei der Jahreshauptversammlung wurde er als Abteilungsleiter im Amt bestätigt, zugleich aber das Führungsteam personell verjüngt. Nicht besetzt werden konnte der Posten des Stellvertreters, nachdem sich Heiner Schmer aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Unterstützung gewürdigt

Kooperation mit Kemnath

Bei dem Treffen im Sportheim bezeichnete Heindl in seinem Rückblick die vergangenen zwei Jahre als äußerst arbeitsreich und sportlich erfolgreich. Sportliche Höhepunkte waren die Aufstiege der 1. Mannschaft in die Kreisklasse Süd und der A-Jugend in die Kreisliga. Mit Turam Bafra konnte man einen erfahrenen und kompetenten Spielertrainer gewinnen und, unter der Voraussetzung des Klassenerhalts, für die kommende Saison weiterverpflichten.Heindl dankte allen ehrenamtlich Tätigen für die Unterstützung. Gleichzeitig bedauerte er, dass sich mit 2. Abteilungsleiter Heiner Schmer, Jugendleiter Bernhard Nittke und AH-Präsident Herbert Schlosser jahrzehntelang tätige, verdiente Funktionäre aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl stellten.Jugendleiter Bernhard Nittke verwies in seinem Bericht auf eine erfolgreiche Jugendarbeit. Insgesamt sieben Nachwuchsteams sind derzeit im Spielbetrieb. Die G-, F- und E-Jugend sind im TuS eigenständig, während die D-, C-, B- und A-Jugend gut funktionierende Spielgemeinschaften mit Hirschau/Ehenfeld bilden. Sportlicher Höhepunkt war der Aufstieg der A-Jugend mit Trainer Reiner Linthaler in die Kreisliga. Es werde immer schwieriger, Trainer und Betreuer für den Fußballernachwuchs zu gewinnen, bedauerte Nittke.Vize-Abteilungsleiter Heiner Schmer erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Sparte. Abteilungsbeitrag, Bandenwerbung, Relegationsspiele, Spenden und vieler Aktivitäten sorgten für ein Plus in der Kasse. TuS-Trainer Turam Bafra lobte die gute Jugendarbeit, trotzdem fehle es an Nachwuchsspielern für die 1. Mannschaft. Er bedauerte den zahlenmäßig kleinen Seniorenkader und die daraus resultierende Abmeldung der 2. Mannschaft vom Spielbetrieb. Die Verstärkung mit neuen Spielern für die kommende Saison habe Priorität.Lobende Worte für die Fußballerfamilie fanden TuS-Vorsitzender Gerald Dagner und Bürgermeister Josef Reindl. Beide bedauerten, dass sich immer weniger Ehrenamtliche für den Fußballsport begeistern lassen, und plädierten im Jugendbereich für eine Kooperation mit dem Sportverein Kemnath am Buchberg. Ins gleiche Horn stieß Ausschussvorsitzender Reiner Moucha, der auf den Klassenerhalt hoffte. Nachdem ein rund 8000 Euro teurer Austausch der Fenster in den 27 Jahre alten Duschen sowie weitere Investitionen am Sportheim anstehen, müsse der Gesamt-TuS einen Sparkurs fahren, sagte er.Folgender Vorstand wurde gewählt: Abteilungsleiter: Frank Heindl; Jugendleiter: Franz Schumann und Jürgen Weber; Kassier: Manfred Dagner; Schriftführer: Werner Schertl; Kassenrevisoren: Franz Schumann und Heiner Schmer; Beisitzer: Günter Bösl, Andy Graf, Olli Laßmann, Bernhard Nittke, Manuel Silio, Roland Nowak und Markus Perlinger.Olli Laßmann plädierte für die Installation eines sportlichen Leiters als Bindeglied zwischen aktiver Mannschaft und Vorstand. Trainer Turam Bafra wünschte einen weiteren Betreuer im Seniorenbereich zur Entlastung seiner Person.