Vermischtes Schnaittenbach

07.02.2017

2

0 07.02.2017

Die Geschicke des Schnaittenbacher Frauenbunds bestimmt weiterhin ein achtköpfiges Vorstandsteam. Auf der Agenda des Vereins steht eine Fülle an geselligen, kulturellen und kirchlichen Veranstaltungen.

Wahlperiode zwei Jahre

Geld für Traghimmel

Ehrungen 40 Jahre Mitgliedschaft: Trautlinde Bergmann, Hildegard Fruth, Bärbel Grützner, Andrea Marschalek, Annemarie Nagler und Anna Uschold



25 Jahre: Annemarie Augustin, Erika Aumeier, Elsa-Maria Bierner, Gabi Biller, Theresia Bothner, Monika Büller, Lydia Fritsche, Christa Gmey, Annemarie Hanschke, Josefa Kaa, Karola Krös, Irmgard Meier, Christiane Meier, Maria Mutzbauer, Luise Nittke, Adeltraud Ostner, Monika Pichl, Barbara Reindl, Christa Richthammer, Inge Rösch, Petra Schuh, Franziska Siegert und Anita Tardel (ads)

Der Jahreshauptversammlung war ein Abendgottesdienst vorausgegangen, den der geistliche Beirat Josef Irlbacher in der Pfarrkirche zelebriert hatte.Im Vitusheim eröffnete Erna Märkl aus dem Vorstandsteam die gut besuchte Tagung. Stellvertretend für die erkrankte Schriftführerin Veronika Graf ließ sie das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Das breitgefächerte Angebot umfasste kirchliche, informative und gesellige Aktionen, aber auch Fahrten und zahlreiche Arbeitseinsätze. Zu den Höhepunkten zählte Märkl den Seniorenfasching, den Kabarettabend mit Chris Böttcher, den Einkehrtag, die Jahresfahrt zum Großglockner, die Muttertagsfahrt nach Neumarkt, die Bibelwanderung und einige Wallfahrten.Ursula Reiß stellte zur allgemeinen Situation des Frauenbunds fest, dass es ganz schwierig sei, junge Frauen für den Verein zu begeistern und ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen. "Wenn ein Vortrag angeboten wird und es erscheinen dann nur fünf bis zehn Personen, ist das für das Vorstandsteam und den Referenten traurig", sagte sie. Deshalb war es nach ihren Aussagen auch nicht einfach, Kandidaten für einen neuen Vorstand zu finden. Aus diesem Grund habe man beschlossen, die neue Periode auf zwei Jahre zu verkürzen.Mit Gerda Horst, Helene Kraus, Maria Kraus, Sieglinde Kraus, Erna Märkl, Anneliese Pilarski, Ursula Reiß und Anneliese Rubenbauer wurde wieder ein achtköpfiges Vorstandsteam an die Spitze des Schnaittenbacher Frauenbunds gewählt. Das Amt der Schriftführerin bekleidet für die nächsten beiden Jahre Marion Kiener, das der Schatzmeisterin Anita Hartmann. Aus dem ehemaligen Führungsteam wurde Hermine Meier verabschiedet. Sie war 36 Jahre im Vorstand tätig, davon 4 Jahre als 2. Vorsitzende und 32 Jahre als Schatzmeisterin. Nicht mehr in dem Gremium vertreten sind auch Veronika Graf, die acht Jahre Schriftführerin war, und Monika Büller (vier Jahre im Vorstandsteam). Zwei Neumitglieder wurden aufgenommen.Ursula Reiß stellte das Programm für das erste Halbjahr 2017 vor und bat um rege Teilnahme: Sonntag, 19. Februar, Seniorenfasching der Pfarrei im Vitusheim; Freitag, 3. März, Weltgebetstag der Frauen in der Vitus-Kirche; Samstag, 25. März, religiöser Besinnungstag im Haus Werdenfels mit Pfarrer Johann Schächtl; Freitag, 7. April, Fahrt zum Ostermarkt nach Abensberg; Samstag, 8. April, Fahrt zum Kabarett "Zwei alte Schachteln packen aus" in der Kulturscheune Elbart; Freitag, 5. Mai, Führung durchs Fledermaushaus in Hohenburg mit dem Schnaittenbacher Rudolf Leitl; Mittwoch, 10. Mai, Maiandacht am Buchberg mit Pfarrer Josef Irlbacher; Samstag, 13. Mai, Muttertagsfahrt; Dienstag bis Sonntag, 23. bis 28. Mai, Jahresfahrt nach Kroatien; Samstag, 27. Mai, Teilnahme an der Frauenbundwallfahrt der Diözese Regensburg zum Mariahilfberg nach Amberg; Donnerstag, 15. Juni, Gestaltung eines Altars zu Fronleichnam.Eine Überraschung hatten die Frauen für ihren geistlichen Beirat Pfarrer Josef Irlbacher parat. Sie sagten dem Geistlichen zu, dass sie die Kosten für die Restaurierung des in die Jahre gekommenen Traghimmels der Pfarrei, der an Fronleichnam alljährlich zum Einsatz kommt, beziehungsweise dessen Neuanschaffung übernehmen werden. Ein gemütliches Beisammensein rundete den Abend ab.