29.03.2017

Das gibt es auch nicht oft: Der Schützenmeister wurde zum König gekürt. Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Schnaittenbach stand auch die Ehrung langjähriger Mitglieder an.

Voll besetzt war das Vereinsheim, als Schützenmeister Bernhard Neudecker die Versammlung eröffnete. Dank galt den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue zum Verein. So gehören Schützenmeister Bernhard Neudecker, Bürgermeister Josef Reindl und Gerhard Siegert seit 25 Jahren den Schützen an. Auf vier Jahrzehnte Mitgliedschaft kann Franz Grosser zurückblicken. Georg Pfab ist bereits seit 60 Jahren dabei. Die Jubilare erhielten Urkunden und Ehrennadeln des Oberpfälzer und des Deutschen Schützenbundes.Den Berichten von Schützenmeister und Kassier, der Spartenleiter und Funktionsträger ist zu entnehmen, dass der Verein im vergangenen Jahr erhebliche Anstrengungen für die Modernisierung der Schießstände unternommen hat. Bei den Gau- und Landesmeisterschaften wurden durchwegs vordere Plätze in den Einzel- und den Mannschaftswertungen erreicht. Heuer nehmen fünf Teams an den Rundenwettkämpfen teil. Zwei Beiratsmitglieder wurden einstimmig gewählt: Jürgen Götz ist Spartenleiter Luftpistole, Markus Riedel Beisitzer.Höhepunkt der Jahreshauptversammlung waren die Preisverleihung für die Vereinsmeisterschaft und die Königsproklamation. Die Vereinsmeisterschaft gewann wie im Vorjahr Elisabeth Kutz. Auf den weiteren Plätzen folgten Arthur Demleitner und Otto Muckenschnabel.Auch beim Lieslschießen bewies Elisabeth Kutz ihr Können und hatte die Nase vorn. Ihre Zofen wurden Betty Jiricka und Maria Nonner. Schützenmeister Bernhard Neudecker konnte das Königsschießen für sich entscheiden, er erhielt bei der Bekanntgabe langanhaltenden Applaus. Ihm stehen als Ritter Heiner Zimmermann und Helmut Nonner zur Seite.