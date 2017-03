Vermischtes Schnaittenbach

Jonas Graf ist noch keine 21 Jahre alt und tat dennoch den mutigen Schritt, den Vorsitz bei der Feuerwehr Kemnath zu übernehmen. Die Neuwahl war notwendig geworden, weil der bisherige Vorsitzende Manfred Birner aus beruflichen Gründen sein Amt in der Jahreshauptversammlung niederlegte.

Brandschutz in Mertenberg Eine lebhafte Diskussion löste eine einfache Frage von Alfons Bierler in Richtung Bürgermeister aus. Nämlich, ob in der Ortschaft Mertenberg der Brandschutz gewährleistet sei. Der Hintergrund: Für die Brandschutzeinrichtungen ist die Kommune, also die Stadt Schnaittenbach, für die Bereitstellung des Löschwassers der Wasserzweckverband verantwortlich. Reichlich Löschwasser gibt es in der aufgelassenen Güllegrube eines landwirtschaftlichen Anwesens und in einem Löschteich, der allerdings von Zeit zur Zeit verlandet. Doch was ist, wenn dieses Anwesen brennt? Aus dem Hydranten kann kaum Wasser entnommen werden, da sonst das gesamte Dorf Wassermangel hat, weil der Druck zu gering ist. Die Frage nach dem Brandschutz konnte also nicht klar positiv beantwortet werden. (seb)

Kemnath. Trotz werbender Worte von Bürgermeister Josef Reindl an einige gestandene und etablierte Feuerwehrmänner war keiner bereit, Verantwortung im Verein zu übernehmen. Deshalb zollte der Bürgermeister Jonas Graf auch viel Respekt und Anerkennung für seine "wohlüberlegte Entscheidung". Graf wurde dann auch mit überwältigender Mehrheit gewählt. Neuer Beisitzer ist Hans Bierler, der die Lücke von Graf in der Führungsmannschaft schloss.Die Kemnather Feuerwehr hat zur Zeit 258 Mitglieder, von denen 72 aktiven Dienst leisten und 32 der Jugendfeuerwehr angehören. Zum letzten Mal blickte der scheidende Vorsitzende auf die vielen Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen Jahr zurück und erläuterte die Gründe für seinen Rücktritt.Eine erfreuliche Nachricht hatte er noch parat: Da der vergangene Weihnachtsmarkt am Buchberg, den hauptsächlich die Kemnather Vereine gestalten, finanziell ein positives Ergebnis gebracht hatte, werden wohl Tische für das Vereinsheim angeschafft.Zu sieben Brandeinsätzen und drei technischen Hilfeleistungen sei die aktive Wehr im vergangenen Jahr gerufen worden, berichtete Kommandant Thomas Hackenberg. Neben vielen anderen Tätigkeiten sei für ihn besonders wichtig gewesen, dass die Sollstärke von zwölf Atemschutzgeräteträgern erreicht sei und zwei weitere die Ausbildung dafür absolvieren. Ferner hob Hackenberg hervor, dass Maschinisten- und Fahrerlehrgänge erfolgreich abgeschlossen und etliche neue Gerätschaften angeschafft worden seien.Dass die Kemnather Jugendfeuerwehr so erfolgreich sei, liege vor allem auch daran, dass die Übungseinheiten von bis zu 98 Prozent der Nachwuchsmitglieder besucht worden seien und somit die zahlreich absolvierten Leistungsprüfungen kein Problem darstellten, betonte Jugendwart Michael Hummel. Ein besonderes Erlebnis sei im vergangenen Jahr die Weihe der Jugendfahne gewesen, bei der ein extra gegründeter Feuerwehrjugendchor den Gottesdienst mitgestaltet hatte. Das Feedback in der Bevölkerung sei groß gewesen, stellte Hummel fest und gab zum Schluss eine Vorschau auf die wichtigsten Vorhaben im kommenden Jahr.In seinem Statement lobte zweiter Vorsitzender Reinhold Ott die stets harmonische Zusammenarbeit mit Manfred Birner, der acht Jahre erster und 18 Jahre zweiter Vorsitzender war. In die gleiche Kerbe schlugen Kreisbrandmeister Martin Schmidt und Bürgermeister Josef Reindl in ihren Grußworten. Auch sprachen sie Feuerwehr-spezifische Themen an.