Vermischtes Schnaittenbach

07.05.2017

Im Kindergarten St. Maria waren in Sachen Gesundheit Mitarbeiterinnen der Zahnarztpraxis von Dr. Margit Amode-Strobl zu Besuch. In einem Turnus von zwei Jahren bekommen die Kleinen Informationen und Material zur Zahngesundheit. Sinn ist es, ihnen die Scheu vor dem Zahnarzt zu nehmen. Sie sehen in gewohnter Umgebung wie aus einer "normalen Frau" eine Ärztin mit Mundschutz, Handschuhen und Besteck wird. Begriffe wie Spiegel, Sonde und Pinzette erlernen sie nebenbei.

Anschaulich wurde dargelegt, welche Lebensmittel für Zähne schädlich sind, welche hingegen deren Gesundheit unterstützen und erhalten. Die Kinder wissen jetzt, dass die Karotte sehr gut ist. Sie reinigt durch den Kauvorgang die Zähne und stärkt die Muskulatur. Schokolade hingegen ist schnell weich und beinhaltet sehr viel Zucker. Dieser greift die Oberfläche an und kann Zähne bei unzureichender Pflege schädigen. So entstehen dann Löcher. An einem Modellzahn durften sich die Kinder als Zahnärzte versuchen, aber auch mit Knetmasse Löcher füllen.Die Reinigung der Zähne gelingt am besten mit einer Bürste in kreisenden Bewegungen. Dies probierten die Kinder mit einer besonders großen Zahnbürste am Löwen Dentolus aus. Am Ende gab es für alle eine Zahnbürste als Geschenk.