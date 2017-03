Vermischtes Schnaittenbach

23.03.2017

23.03.2017

Die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Maria waren unterwegs. Passend zum Thema "Mittelalter", das zurzeit und noch bis zum Jahresende auf dem Plan steht, sind die Projektkinder zum Falkner Rudi Kolitsch gegangen, heißt es in einer Presseinfo.

Die Falknerei beruht auf vielen Jahren Erfahrung und hat ihren Ursprung in längst vergangenen Tagen. Damals setzte man die Greifvögel zum Jagen auf kleine Tierarten wie Hasen und Kaninchen ein. Dies wird nur noch selten bis gar nicht mehr praktiziert. Den Beruf des Falkners gibt es meist nur noch als Hobby.Hier im Heimatort der Kinder gibt es einen Falkner. Nach dem Fußmarsch vom Kindergarten zum Ortsrand "Am Scherhübel" wurde die Gruppe von Rudi Kolitsch in Empfang genommen. Er gab den Kindern einen groben Überblick über die Arbeit eines Falkners. Welche Greifvögel er in den Volieren hat, dass er immer Futter für diese besorgt, dass er viel mit ihnen üben muss, bis sie das machen, was er will, und die Vögel mit Futter gut zu motivieren sind.Ganz aus der Nähe betrachteten die Kinder ein Steinadlerpärchen, einen sibirischen Uhu, Falken, den Wüstenbussard, Truthahngeier und noch einige Vögel mehr.Kolitsch ließ den Truthahngeier "Roy" und auch zwei Falken fliegen. Hier konnten die Kinder gut beobachten wie die eigentlich wilden Vögel sehr fein auf Kolitsch reagieren. Mit einem Handschuh und Futter durften auch ein paar Mädchen und Buben mit seiner Hilfe die großen Vögel auf die Hand fliegen lassen.