Vermischtes Schnaittenbach

20.02.2017

Neun Jahre hat Sebastian Rinner engagiert den Kirchenchor St. Vitus geleitet. Nun ist es ihm aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich, dieses Ehrenamt weiter zu bekleiden.

Bei einem Gottesdienst wurde Rinner von der Pfarrgemeinde verabschiedet. Mit Andrea Eichenseer ist bereits eine Nachfolgerin gefunden.Etliche Jahre leitete Bruno Martin den Schnaittenbacher Kirchenchor. Als er sein Amt niederlegte, war es nicht einfach, einen Nachfolger zu finden. Sebastian Rinner sprang ein. Hoch motiviert verstand es der junge Chorleiter, den treuen Sängerstamm zu begeistern und neue Mitwirkende hinzuzugewinnen. Nach neun Jahren erfolgreichen Wirkens ist es für Rinner aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich, diese Aufgabe weiterzuführen.Bei einem festlich gestalteten Gottesdienst verabschiedete er sich von Chor und Pfarrei. Am Ende der Messfeier bedankte sich Pfarrer Josef Irlbacher bei Rinner für seinen überaus wertvollen Dienst: "Ist doch die Kirchenmusik ein kleines Stück Himmel in der gelebten Liturgie." Zusammen mit Pfarrgemeinderatssprecherin Helene Schorner überreichte der Geistliche unter dem Applaus der Gläubigen dem scheidenden Chorleiter ein Präsent.Rinners Nachfolgerin Andrea Eichenseer ist als Leiterin des Chors Happy Voices in Schnaittenbach keine Unbekannte. Ihr wünschte Pfarrer Irlbacher zusammen mit den Chormitgliedern Gottes Segen für künftiges Wirken. Nach der Messe nahmen die Sänger mit einem umgetexteten Lied: "Danke für ..." und einem Essen Abschied von ihrem scheidenden Chorleiter Sebastian Rinner.