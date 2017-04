Vermischtes Schnaittenbach

11.04.2017

Das ehrenamtliche Engagement der Helfer honorieren, die in ihrer Freizeit der Bevölkerung in medizinischen Notfällen möglichst schnell helfen - das wollte die Krabbelgruppe der Pfarrei St. Vitus mit ihrer Spende an die Helfer vor Ort erreichen.

Andrea Kaminska als Leiterin der Gruppe übergab mit Brigitte Hirsch und Yvonne Först vom Basar-Team 400 Euro an die ehrenamtliche BRK-Mitarbeiterin Roxana Fink. Das Geld stammt aus dem Erlös vom Kuchenverkauf beim Frühjahrs-/Sommerbasar der Krabbelgruppe und der Kindergärten. Die Spende fließt laut Fink in die Finanzierung eines kleinen neuen Einsatzfahrzeugs für die Helfer vor Ort, den Sprit und Verbandsmaterial.